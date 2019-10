Države će se vrlo jeftino zaduživati još pet godina

Ministri financija diljem svijeta barem do 2025. moći će uživati u vrlo povoljnom zaduživanju, ako je suditi po rezultatima Reutersove ankete o trajanju trenda niskih kamatnih stopa. Anketa je provedena od 19. do 27. rujna, a stotinjak ekonomista koji su u njoj sudjelovali smatra da ćemo niskim kamatnim stopama i prinosima na obveznice svjedočiti još godinama.

Dvije trećine analitičara smatra da će razdoblje vrlo jeftinog novca i niskih prinosa trajati još najmanje pet godina. To je značajan zaokret u razmišljanju s obzirom na to da su ispitanici još do prije tri mjeseca procjenjivali da će niski prinosi trajati još dvije godine. Približno jednak postotak ispitanika smatra da je vjerojatnije da će prinosi vodećih državnih obveznica tijekom ove godine dodatno pasti.

Podsjetimo, dok se krajem prošle godine procjenjivalo da će najveće središnje banke zaoštravati monetarnu politiku, američko-kineski trgovinski rat čije razrješenje nije na vidiku te posljedično usporavanje globalnog gospodarstva dovelo je do daljnjeg labavljenja. To je i prinose na rekordnih 17 bilijuna dolara vrijednih obveznica gurnulo u negativno područje.