Došen: Naši glavni problemi su skupa država i tečajna politika

Posljedice koronakrize na autoindustriju je okarakterizirao kao teške, ali prolazne. Smatra da će ova i iduća godina biti teške. Za AD Plastik je prognozirao pad od 30 posto, ali i poručio da su u vremenima rasta akumulirali dovoljno zaliha da prebrode krizu bez problema.

Ističe kako je automobilska industrija puna adrenalina i da se u njoj jako teško probiti do velikih igrača. "To se može samo vrhunskom kvalitetom i dosljednošću. Mi smo u tome uspjeli jer stalno gledamo naprijed, prepoznali smo prioritete i njima se posvetili. U autoindustriji se i inače živi u budućnosti jer mi ugovaramo poslove na sedam godina i ja danas razmišljam o tome što će biti sedam godina unaprijed, a ne danas“, izjavio je Marinko Došen, uz napomenu da su odnosi AD Plastika s kupcima vrlo čvrsti jer oni ne mogu proizvesti svoje automobile bez njih.

"Dakle, ako ne propadnu kompanije poput Mercedesa, Renaulta i sličnih, nećemo propasti ni mi. A njihov je utjecaj na gospodarstva matičnih zemalja jednostavno prevelik za tako nešto", poručio je, dodavši da AD Plastik spada među male globalne dobavljače i da je pitanje poslovne strategije kojim će tempom rasti.

"Ako previše porastemo, velike ribe bi nas mogle pojesti. Mi se držimo organskog rasta i svoju dobit ulažemo u proizvodnju dodane vrijednosti kako bi se taj ciklus nastavio i jačao. Cilj nam je raditi proizvode što veće dodane vrijednosti, zato investiramo u automatizaciju bez koje ne možemo zadovoljiti kriterije kvalitete. Samo u našu zagrebačku tvornicu smo u robotizirane pogone za bojanje uložili 250 milijuna kuna", rekao je i poručio da se radnici ne trebaju bojati automatizacije jer će u pogonima uvijek biti potrebna ljudska ruka.

AD Plastik kvalitetne inženjere privlače time što im daju mogućnost rada s vrhunskim klijentima po cijelom svijetu, pa su im stoga zanimljiv poslodavac za stjecanje novih znanja koja onda i njima dižu cijenu na tržištu rada.

Kao trendove u automobilskoj industriji ističe sigurnost, smanjenje težine, odnosno potrošnje i ekologija, sve ostalo smatra prolaznim trendovima. Prognozira kako motori s unutrašnjim izgaranjem neće brzo nestati s tržišta, ali da proizvođači drže već gotove planove za ekonomski isplativ pogon na vodik negdje u ladicama, gdje će i ostati sve dok ima nafte.

"Nije neka tajna da je industrijska strategija našeg gospodarstva nešto što treba doraditi jer ne možemo biti zadovoljni udjelom industrije u BDP-u. Mi moramo ponuditi nešto više i bolje u odnosu na naše okruženje jer kapital ide tamo gdje mu je povoljnije. Nismo napravili dovoljno po tom pitanju.

Dugoročno gledano, bez stranih investicija u industriju za izvoz nećemo imati značajne pomake. Naši glavni problemi su skupa država i tečajna politika", poručio je, dodavši kako im je upravo taj tečaj iz džepa izbijao preko 20 milijuna kuna godišnje, odnosno, u par godina su na njemu izgubili cijelu jednu tvornicu pa se stoga, sasvim razumljivo, iznimno raduje uvođenju eura.

Na pitanje o tome kakav je menadžer i je li rođen s liderskim sposobnostima, odgovorio je kako je ključna razlika između konzultanta i menadžera u tome da konzultant kaže što bi trebalo napraviti, a manager to stvarno napravi. "Priča o leadershipu je velika priča i ja smatram da je menadžment apsolutno podcijenjen. Dobar menadžer mora znati puno o poslu kojim se bavi, odnosno provoditi strategiju tvrtke, ali isto tako mora znati upravljati ljudima. Rekao bih da je poznavanje poslije oko 40 posto, ali upravljanje ljudima je presudno. Te liderske karakteristike se mogu malo popravljati, ali netko tko nije lider po profilu ne može to naučiti. Ja sam stalno gladan uspjeha i važno je i kod suradnika stvoriti taj izazov i glad, no ni to se ne može kod svakoga", kazao je Došen dodavši da rezultat sve govori i u poslu i u životu.