Rusi zadovoljni jer u Hrvatsku mogu i cijepljeni Sputnjikom V

U prvoj pandemijskoj godini, i bez izravnih letova, a i bez turističkih viza, oko 25.000 Rusa našlo je načina da dođe na odmor u Hrvatsku. Ove godine, kako je krenulo i nastave li se kockice dalje slagati u korist našeg turizma, ruski bi gosti u Hrvatskoj mogli među prvima dosegnuti čak i pretpandemijske brojke. A to je, da podsjetimo, više od 150.000 gostiju iz Rusije i gotovo milijun noćenja. U zemlji u kojoj brojke vezane za koronu ne divljaju, u kojoj se onaj tko želi može cijepiti čak i u šoping-centrima i kazalištima, jedva se čeka normalizacija putovanja u inozemstvo.

Recimo, da Turska prije nekoliko dana nije zbog pogoršanja epidemiološke situacije zatvorena do 1. lipnja, dokad su restrikcije na snazi, u tu bi zemlju u nepuna dva mjeseca možda otputovalo i do 1,5 milijuna Rusa. Oko pola milijuna ih je za to razdoblje već imalo uplaćene turističke aranžmane. Procjenjivalo se, inače, da bi ove godine na odmor iz Rusije u Tursku moglo putovati 5,5, a možda i 6,5 milijuna građana. Naravno, sve ovisi o tome kad će to omiljeno odredište ruskih turista pandemiju staviti pod kontrolu. Ne uspije li to Turskoj do 1. lipnja, potražnja za Hrvatskom mogla bi dobiti novi zamah, a jadranski domaćini i neočekivano puno gostiju s ruskom putovnicom.

Sve što je Hrvatska sa svoje strane trebala osigurati zasad je, čini se, i učinjeno. Zahtjevi za turističke vize primaju se već gotovo tri tjedna. I to u 19 viznih centara razmještenih u većim ruskim gradovima, a bude li interesa, otvarat će ih se i dodatni. Pun pogodak na ruskom je tržištu i odluka hrvatskih vlasti da na ulazu u zemlju strance ne traži negativan test ako imaju potvrdu da su cijepljeni bilo kojim cjepivom, uključujući ruski Sputnjik V.

– To je uistinu pun pogodak. Odjek je bio fenomenalan, informaciju da je za ulazak u Hrvatsku prihvatljiv i Sputnjik u samo dva dana prenijelo je čak 280 ruskih medija i portala. Hrvatska je prva zemlja koja je tako nešto ovdje objavila i vijest nije mogla doći u boljem trenutku – zadovoljan je direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Rusiji Rajko Ružička, koji posljednjih tjedana sudjeluje na turističkim sajmovima u toj zemlji kao i prije pandemije, sve uživo.

– Ovdje je sve otvoreno, od vrtića i škola do teretana, restorana i kazališta, u kojem sam se, recimo, i sam cijepio, praktički između dva čina. Maske se nose u zatvorenom prostoru, stariji su cijepljeni, a zaključavanje smo imali samo lani u travnju. Rusi nisu u strahu od korone, a što se putovanja tiče, praktički su u niskom startu i, ako se situacija s pandemijom ne stabilizira u Turskoj, uz Grčku, Hrvatska će im biti uvelike u fokusu ovoga ljeta – kaže naš sugovornik.

Zanimanje se vidi u viznim centrima, ali i po upitima agencijama, Aeroflotu i uredu HTZ-a. Inače, od 1. lipnja ruski će nacionalni avioprijevoznik, koji trenutačno leti jednom tjedno iz Moskve za Zagreb, letjeti triput tjedno za Zagreb i svakodnevno za Split i Dubrovnik. Osim Aeroflota, napominje naš sugovornik, još nekoliko aviokompanija najavljuje ljetne letove za Jadran