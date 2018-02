Cijene nafte stabilne na 67 dolara, rafinerije odgađaju održavanje zbog hladnoće u Europi

Cijene nafte stabilizirale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima na razini od 67 dolara, poduprte valom hladnoće u Europi zbog kojeg su pojedine rafinerije odlučile odgoditi radove na održavanju, nagovješćujući moguću veću potražnju za naftom. Na londonskom je tržištu cijena barela pala 30 centi u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 67,01 dolar. U petak je zaključila trgovanje u plusu 92 centa. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 26 centi nižoj cijeni, od 63,29 dolara. U petak zaključio je trgovanje u plusu 78 centi.

Na kraju prošlog tjedna cijene su porasle zbog smanjene proizvodnje u Libiji nakon zatvaranja naftnog polja El Feel. Trgovce je ohrabrila i poruka Saudijske Arabije da dogovor o ograničenoj opskrbi za 1,8 milijuna barela dnevno radi smanjenja globalnih zaliha donosi željene rezultate. Saudijski ministar energetike Khalid al-Falih u subotu je izrazio nadu da će Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici iduće godine moći ublažiti ograničenja opskrbe i kreirati trajni okvir za stabilizaciju naftnih tržišta nakon isteka važećeg sporazuma krajem ove godine.

"Studija je u izradi i kada budemo točno znali što bi uravnoteženje tržišta zahtijevalo, objavit ćemo sljedeći korak. Možda će to biti ublažavanje ograničenja proizvodnje", kazao je saudijski ministar novinarima u New Delhiju. Danas je pozornost tržišta privukla odluka pojedinih rafinerija da zbog hladnog vala u Europi odgode radove na održavanju, što bi moglo potaknuti potražnju i dokončati blagi val dobitonosnih prodaja, tumače analitičari. "Trenutno su svi potezi obilježeni špekulacijama s padom cijena... no držimo da će u drugoj polovini (godine) potražnja ponovo podići tržište", ističe Joel Hancock iz banke Natixis. "Po našoj će procjeni potražnja biti jaka ali ne iznad svih očekivanja", dodaje Hancock.

Odvojeno je OPEC danas izvijestio da je cijena barela referentne košarice njegove nafte u petak iznosila 64,16 dolara, te se povećala 1,08 dolara u odnosu na prethodni dan trgovanja.