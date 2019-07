Amex će do kraja godine zamijeniti Visine kartice

Pola milijuna korisnika kartica American Express koje izdaje PBZ Card dobit će do kraja godine zamjenske kartice Premium Visa, čime Amex nakon 54 godine s našeg tržišta odlazi – u povijest. Zapravo, odlazi iz cijele Europske unije, što su američki principali obznanili početkom prošle godine, zbog europske regulative koja im je povećala troškove poslovanja.

Beskontaktno plaćanje

Između ostalog, na snagu je stupila i direktiva PSD2 (Payments Services Directive) kojom se širi koncept “otvorenog bankarstva”, s demokratizacijom pristupa podacima koje su dosad posjedovale isključivo ovlaštene financijske institucije, i ciljem puštanja na tržište novih igrača koji će platne transakcije pojeftiniti.

– Kombinacija učinaka europskog platnog paketa, uključujući ograničenje cijena naknada, razdvajanja platnog prometa i procesa obrade podataka, paneuropsko licenciranje i zahtjevi za pristup mreži, nameću regulatorno opterećenje koje poslovanje licencija American Expressa čine neodrživima – obrazložili su u centrali Amexa odluku o izlasku iz svih svojih aranžmana za licenciranje u EU još u siječnju 2018.

Raskinuli su tada sve licencije s postojećim partnerima te su započeli proces gašenja operacija. S obzirom na to da do kraja godine sve American Express kartice moraju biti zamijenjene alternativnima, PBZ Card je jučer predstavio nove kartice koja, ističu, objedinjuju pogodnosti American Expressa i dodatne koje nudi Visa.

– PBZ Card Premium Visa kartice nudit će tehnološki najnaprednije beskontaktno plaćanje, najveći paket osiguranja te druge premium pogodnosti, kao što su program nagrađivanja vjernosti korisnika, obročna otplata bez kamata i naknada, krediti putem kartica, premium ponude, premium putničke usluge, asistencija na putu... – najavili su iz PBZ Carda.

Ističu da Visa nudi dodatne pogodnosti, poput najbolje prihvaćenosti u zemlji i svijetu, najviših sigurnosnih standarda i suvremenih rješenja plaćanja.

Kartice će biti dostupne novim korisnicima od kolovoza bez plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu korištenja, za pristupnice zaprimljene do kraja godine. Postojeći korisnici Amexa svoje će zamjenske kartice također dobiti najkasnije do kraja 2019., do kada mogu koristiti stare kartice. Usto, prilikom prelaska na novu Premium Visa karticu, bit će nagrađeni dodatnim pogodnostima, uz jednake uvjete korištenja. Visa je prihvaćena u više od 200 zemalja ma 54 milijuna prodajnih mjesta i ima 3,3 milijarde korisnika.

Promet 150 mlrd. kn

Prema informacijama iz najnovijeg kartičnog biltena HNB-a, objavljenog u ponedjeljak pod nazivom Platne kartice i kartične transakcije, kartice u Hrvatskoj trenutačno izdaje 25 kreditnih institucija i dvije institucije za elektronički novac.

Ukupno je 3,3 milijuna korisnika građana i još 221 tisuća poslovnih subjekata koji koriste 6,7 milijuna debitnih i 1,8 milijuna kreditnih kartica. Barem jednu platnu karticu ima 81 posto stanovnika, a godišnje u prosjeku naprave 106 transakcija. Lani je karticama provedeno 438,34 milijuna plaćanja ukupne vrijednosti 150 milijardi kuna. Od svih kartičnih transakcija, 26,8 posto ih je beskontaktno.