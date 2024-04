Za poticaje za ekovozila najtraženiji Tesla, Renault, Hyundai, Opel, Dacia, MG Motor i Citroën

U samo četiri sata od otvaranja javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila rezerviran je kompletan budžet od 15 milijuna eura. Javni je poziv otvoren je u ponedjeljak u 9 sati, a točno u 11 sati na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje su se prijave, odnosno rezervacija poticaja mogle pratiti u realnom vremenu, dostignuto je 15 milijuna eura, koliki je bio proračun za građane. Fond je kasnije objavio da je sve bilo formalno gotovo u 13 sati te da su prema informacijama s terena sredstva bila dostatna za sve zainteresirane kupce energetski učinkovitih vozila. Pristigao je 2241 zahtjev za sufinanciranje, najviše, 1517, za osobne električne automobile za koje se moglo dobiti do 9000 eura. Za plug-in hibridne osobne automobile za koje se moglo dobiti 5000 eura stiglo je 112 zahtjeva, dok je za električne mopede, motocikle i četverocikle za koje su građani mogli dobiti do 2.500 eura bespovratnih sredstava pristiglo 612 zahtjeva.

Među najtraženijim vozilima ističu se vozila marke Tesla te Renault, Hyundai, Opel, Dacia, MG Motor i Citroën.

Nakon što su im prodajna mjesta rezervirala tražene poticaje, građani imaju rok od osam dana da na račun prodajnog mjesta uplate svoj obavezni minimalni predujam. Onima čija dokumentacija bude potpuna i ispravna, na adresu će stići odluka i ugovor o sufinanciranju, na temelju kojeg imaju vremena do kraja godine za kupnju planiranog vozila i dostavu odgovarajuće dokumentacije, uz koju će im Fond jednokratno isplatiti odobrena sredstva.

Ove je godine prodajna cijena vozila za koji se traži sufinanciranje bila ograničena na najviše 50.000 eura, a prijaviti su se mogli samo građani kao fizičke osobe, no ponovno je "najbrži prst" ovlaštenih trgovaca odlučio tko će dobiti poticaje, iako iz Fonda tvrde da je budžet bio dostatan za sve zainteresirane. Građani su mogli birati između 178 vozila koje su trgovci prijavili za poticaje. Od toga 69 električnih osobnih automobila, 42 plug-in hibridna automobila i 67 električnih motocikala, četverocikala i skutera. Za sve one koji ovog puta nisu uspjeli dobiti poticaj, ostaje nada da se na idući javni poziv neće čekati dvije godine. Odnosno, još bolje, da se, kako predlažu stručnjaci, osmisli novi sustav prema kojem bi se dijelili poticaji za ekovozila tijekom cijele godine.

U Hrvatskoj su lani ukupno registrirana 7032 električna automobila, odnosno 2233 više nego u 2022. godini. Plug-in hibridnih vozila u 2023. bilo je 4534, što je 1990 više nego u 2022. godini.