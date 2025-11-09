Vožnja bez tablica ili s prljavom pločicom? Kazne su ogromne, posebno ako spadate u ovu skupinu

Zakon je vrlo jasan – registarske pločice moraju biti postavljene na vozilu tako da budu jasno vidljive i čitljive, bez oštećenja ili izmjena. To je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, koji u članku 244. jasno navodi da pločica mora biti postavljena na predviđeno mjesto, tako da se dobro vidi, piše HAK.

Nedavni slučaj u kojem je policija zaustavila vozača, kojem je prednja pločica bila polegnuta ispod vjetrobranskog stakla, pokazuje kako se zakon primjenjuje. Iako je vozač tvrdio da mu je pločica pala prije nego što je zaustavljen, sud je odbio njegovu obranu, smatrajući da je riječ o pokušaju izbjegavanja odgovornosti. Sud je zaključio da pločica nije bila na vidljivom mjestu, te je vozaču izrečena novčana kazna od 30 eura zbog nespravno postavljene registarske pločice.

No, kazne se ne odnose samo na vozače. Također, pravne i fizičke osobe, poput obrtnika, mogu biti kažnjene s iznosima od 660 do 1.990 eura ako dozvole da na njihovim vozilima registarske pločice nisu postavljene pravilno. Na primjer, obrtnik je u Požegi kažnjen jer je dozvolio da na teretnom vozilu registracijska pločica bude prekrivena blatom i prljavštinom.

Također, nije samo stvar u estetskom izgledu pločica, već u zakonskoj obvezi da one budu potpuno čitljive i jasno vidljive. Naime, čak i ako vozilo nije bilo u vožnji, odgovornost za nepravilno postavljene pločice snosi osoba koja upravlja vozilom ili ono tko je omogućio njegovu upotrebu. Sudovi su dosljedni, jer zakoni ne dopuštaju izuzetak, a čišćenje registarskih pločica postaje važan zadatak, kako bi vozači izbjegli kazne i nesuglasice s pravnim sustavom.