Vožnja bez ili sa zaprljanim tablicama vas može skupo koštati: Kazne su velike, a opravdanja ne prolaze

Sve veći broj kamera na cestama potiče vozače na razne "dosjetke" kako bi izbjegli snimanje. No, takve "kreativne" metode ne samo da su neučinkovite, već mogu rezultirati i ozbiljnim novčanim kaznama. Zakon je jasan: registarske pločice moraju biti vidljive i čitljive, a pokušaji izbjegavanja te obveze skupo će vas koštati, ističe HAK Revija. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (članak 244., stavci 4. i 7.) jasno propisuje obveze vezane uz registarske pločice. One moraju biti postavljene na propisano mjesto, dobro vidljive i, naravno, čitljive. Što to točno znači? Jednostavno, s male udaljenosti mora biti moguće bez problema razaznati sve brojeve i slova na tablici.

Nadalje, kazne se razlikuju ovisno o prekršaju. Za vozače, ako su pločice na vašem vozilu postavljene tako da nisu dobro vidljive ili su nečitljive, kazna iznosi 30 eura. Za pravne osobe i obrtnike: Ako na vozilu nedostaje propisani broj pločica, ili su one postavljene na način da nisu dobro vidljive ili čitljive, kazna se penje na iznos od 660 do čak 1990 eura. Ova odredba se odnosi i na situacije kada vlasnik obrta ili tvrtke "dopusti" drugom vozaču upravljanje vozilom s nepropisnim tablicama.

Nevažno je je li nečitljivost tablica posljedica namjere ili nemara. Blato, bljuzgavica, prašina – sve su to faktori koji mogu utjecati na vidljivost, ali vas ne oslobađaju odgovornosti. Sudovi su, prema izvještajima, neumoljivi. Primjerice, Općinski sud u Požegi je proglasio krivim obrtnika jer je dopustio vozaču upravljanje vozilom sa stražnjom tablicom prekrivenom blatom i prašinom. Nije pomoglo ni svjedočenje vozača o lošim vremenskim uvjetima.

Isto tako, "izgubljene" ili "netom otpale" tablice nisu valjan izgovor. Policija i sudovi nisu skloni povjerovati u takve priče, pogotovo ako se uzme u obzir sve veći broj vozača koji pokušavaju izbjeći kamere na cestama. U jednom slučaju, vozač je tvrdio da mu je tablica otpala neposredno prije zaustavljanja, ali sud to nije prihvatio. Tablica mora biti na predviđenom mjestu, a ne, primjerice, ispod vjetrobranskog stakla. Još je veći problem vožnja neregistriranog vozila. Ne samo da riskirate kaznu za upravljanje neregistriranim vozilom (do 260€), već se suočavate i s potencijalno astronomskim troškovima ako nemate važeću policu osiguranja. Kazna za neposjedovanje police osiguranja može iznositi od 660€ do 6630€.

Ako neregistriranim (i time najčešće neosiguranim) vozilom prouzročite prometnu nesreću, situacija postaje iznimno ozbiljna. Oštećena osoba će zahtjev za naknadu štete podnijeti Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO). HUO će isplatiti štetu, ali će od vas potraživati puni iznos, uvećan za kamate i troškove. To može uključivati štetu na vozilima, ali i troškove liječenja ozlijeđenih osoba, što može rezultirati stotinama tisuća eura duga.

Ukratko, čistoća registarskih pločica nije samo pitanje estetike, već i zakonska obveza. Redovito provjeravajte jesu li vaše tablice čitljive i vidljive. Time ne samo da izbjegavate potencijalno visoke kazne, već i doprinosite sigurnosti u prometu. Ne zaboravite, vožnja s nečitljivim ili nepostojećim tablicama je prekršaj, a izgovori na sudu – ne prolaze.

