Uskoro nas čekaju skuplji automobili? 'Nije se nikad išlo na manju cijenu'

Cijene novih automobila uskoro bi mogle porasti za najmanje 10 posto. Rezultat je to odredbe prema kojoj od srpnja svaki novi automobil na europskom tržištu mora imati pomoć pri kretanju unatrag, kamere i senzore, crnu kutiju, sustav za zadržavanje u voznom traku, sustav automatskog kočenja i slično.

- Nije se nikad išlo na manju cijenu, nego na veću. Proizvođači to čitavo vrijeme pravdaju činjenicom da su automobili kompliciraniji, teži i skuplji za proizvodnju - kaže za HRT auto moto novinar Kristijan Tićar.

Sudski vještak za promet Goran Husinec smatra da nove tehnologije donose određenu sigurnost, ali i da utječu na sposobnost vozača. Kaže kako se već godinama vozači sve više oslanjaju na tehnički modernije automobile i da 'u stvari tehnika preuzima vožnju'.

Automobili su sve sličniji kompjuterima što znači i da će biti češće meta hakera. Oni mogu preuzeti kontrolu nad vozilom i ucjenjivati vozača, a u teoriji, hakirano bi se vozilo moglo iskoristiti i za terorističke napade.

- Kad govorimo o situacijama i rizicima - jasno je da je uvijek fokus na tome hoće li auto sam negdje skrenuti, ubiti nekoga ili nešto treće. A cijela jedna sfera je pitanje zaštite osobnih podataka u vozilima - od preferencije vozača do njihovog kretanja. To je jedno posebno područje kojim bi se proizvođač trebao baviti - u smislu zaštite - kazao je za HRT stručnjak za IT Alen Delić.

Marko Ševrović, profesor na Fakultetu prometnih znanosti, smatra kako bi, zbog sigurnosti na cestama, Hrvatska trebala 'reagirati na način da jednostavno potičemo kupnju tih automobila koji imaju te sustave jer će nam to onda direktno utjecati na sigurnost prometa'.