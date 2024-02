Pitali smo trgovine koliko se može uštedjeti na karticama vjernosti: Najveći popust na jednom računu bio je 1262 eura

Na računu iz Lidla od 109,92 eura piše kako smo za kupljeni špeceraj ostvarili ukupno 5,79 eura popusta te Lidl plus uštedu od 4,17 eura, a s ukupno potrošenih 151,70 eura u ovom mjesecu na Lidl plus kartici imamo pravo na 'gratis' paket vrećica za zamrzavanje ili litru tekućeg sapuna Lidlove robne marke, kilogram kristal šećera ili litru 100-postotnog soka od jabuke, također robne marke te litru Pilos trajnog mlijeka ili alkoholnog octa, koji u totalu koštaju 3,55 eura. U Konzumu smo pak na utrošenih 106,47 eura ostvarili, kako piše, 17,87 eura popusta te 0,02 Multiplus boda, odnosno bonusa na Multiplus kartici vjernosti (loyalty), dok smo nekoliko dana ranije, primjerice na svega 38,26 eura računa, ostvarili 0,13 eura bonusa te uštedu od 6,78 eura. Malo ili puno? Stvarnost ili iluzija? Oni kojima su katalozi trgovaca svakodnevno 'štivo' i već su umjetnici u preživljavanju reći će kako nisu vjerni (lojalni) nijednom trgovačkom lancu. Tko ima vremena, obilaskom 4-5 različitih prodavaonica – kupnjom trgovačkih robnih marki, na sniženjima ili akcijama – uštedjet će i bez 'kluba vjernosti' – i puno više nego im 'obećava' skinuta aplikacija kojoj su morali povjeriti i svoje osobne podatke. No pitaju li se trgovci, pogodnosti koje nude ne odbijaju se.

- Vjerujemo da je konstantno davanje dodatne vrijednosti za uložen novac upravo onaj čimbenik koji kupac prepoznaje kao važan kriterij prilikom samog izbora trgovca. Tržište je zasićeno, a istraživanja pokazuju da Konzum ima velik doseg kod kupaca te je većina njih u godini dana barem jednom obavila kupnju u nekoj od naših prodavaonica. Zbog toga su nam izrazito važni programi vjernosti. U tome ključnu ulogu ima MultiPlusCard, središnji cjelogodišnji program nagrađivanja vjernosti, ujedno i najveći takav hrvatski program, koji je pokrenut još 2010., a danas ima oko milijun aktivnih korisnika godišnje – kazali su iz Konzuma, ističući kako postojeće kupce, ali i nove, privlače i različitim promocijama i popustima. Uz MultiPlusCard trenutno je tako povoljna kupnja za oko 1300 proizvoda mjesečno, s prosječnim popustom oko 20%, a pored toga, članovi programa vjernosti, dobivaju i bonus eure prilikom svake kupovine, ekstra bonus eure prilikom kupovine 'bonus' artikala koje plaćaju karticom Zabe. Tu su i kuponi na blagajni ili u aplikaciji..., nabrajaju, a slično nam odgovaraju i iz Kauflanda, ističući kako njihov program vjernosti Kaufland Card broji više od 600.000 korisnika.

VEZANI ČLANCI

- Svaki tjedan korisnici mogu pronaći više od 100 sniženih artikala uz Kaufland Card kroz kupone i popuste, a više od 500 artikala dodatno je sniženo uz Kaufland Card u poslovnicama. Osim toga, korisnici Kaufland Carda i kod naših partnera Croatia Airlines, Tifon, FlixBusa, Uber, Tokić, Tvoje ljekarne, Školske knjige... mogu ostvariti popuste, ne samo u Kauflandu - objašnjavaju.

Iz Lidla Hrvatska kažu kako Lidl Plus aplikacija već tri godine predstavlja modernu aplikaciju koja kupcima donosi uštede i brojne pogodnosti.

- Korisnici Lidl Plus aplikacije uživaju u visokim popustima na različite artikle, od osnovnih namirnica pa do alata i odjeće te su popusti često i do 50%. Svaka se kupnja bilježi na crti potrošnje u Kupon Plusu te kupac za svaki prijeđeni prag dobiva kupone za gratis proizvode. Nakon svake kupnje u Lidl Plusu, tu je i opcija Otkrivalica koja donosi kupone s dodatnim popustima pa svaka kupnja zapravo omogućuje neku vrstu popusta. Najnovija pogodnost u Lidl Plus aplikaciji je značajka „Ponude partnera“ putem koje korisnici mogu ostvariti uštede koje idu i do 70% - odgovorili su.

Vodeće hrvatske trgovce, od kojih je većina izignorirala naš upit o Loyaltyju, pitali smo i koliko kupci godišnje uštede na njihovim programima vjernosti, no odgovor na to pitanje dobili smo samo iz dm-a, gdje njihov active beauty program koristi više od milijun kupaca, odnosno kupuju proizvode i skupljaju bodove koje mogu zamijeniti za popust na računu. Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj, objašnjava kako su tijekom lanjske poslovne godine korisnici programa dm active beauty uštedjeli više od 13,8 milijuna eura, a najveći popust ostvaren na jednom računu u istom razdoblju iznosio je 1262 eura.

- Članovi programa bodove prikupljaju prilikom svake kupnje u prodavaonicama dm-a i u dm online shopu. Za svaki potrošeni euro dobivaju 1 bod, a nakon što prikupe minimalno 200 bodova mogu ih mijenjati za popust na ukupnu kupnju. Pri zamjeni bodova za popust, kupac koji je prikupio primjerice 400 bodova može ostvariti popust od 4 eura pri kupnji u bilo kojoj prodavaonici dm-a. Kako bi lakše i brže prikupili bodove, program dm active beauty nudi i mogućnost ostvarivanja dodatnih i višestrukih bodova. Posebne pogodnosti i aktivnosti za članove uključuju višestruke bodove na ukupnu kupnju ili pak višestruke bodove pri kupnji proizvoda iz odabranih kategorija asortimana - kaže Picek te dodaje kako dm osnažuje povjerenje koje mu kupci ukazuju stalnim unapređenjem postojećih i razvojem novih usluga i pogodnosti.

- Tako je aplikacija za pametne telefone 'Moj dm' u potpunosti integrirana s programom lojalnosti što korisnicima omogućuje da putem aplikacije obave kupnju te da aktiviraju i iskoriste kupone za ostvarivanje dodatnih i višestrukih bodova. Putem aplikacije članovi mogu pratiti bodovno stanje i sve novosti koje im dm donosi u sklopu programa te mogu iskoristiti i posebne pogodnosti - rekla je Picek.

Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, slaže se kako kupci s programom vjernosti trgovaca, mogu ostvariti određene uštede. - Tko puno kupuje, čest je kupac i puno troši, vjerojatno nešto i uštedi, pa mu to dobro dođe. "Za mic po mic treba jako dugo, a ako samo kupuje na akcijama, to mu se i ne obračunava" - objašnjava Knežević. No žalosno je, tvrdi, da u Hrvatskoj vjernost trgovcima i dalje skuplje plaćamo. U Sparu i Intersparu u Austriji, primjerice, kupci s kuponima koji im se nude svakog tjedna mogu ostvariti popuste i od 20% na određene artikle, dok se kod nas oni pojavljuju sporadično, jako rijetko – i manja su sniženja. To znači da nemamo isti tretman kao austrijski kupci, iako je riječ o istoj tvrtki, kazala je Knežević.

VEZANI ČLANCI

Stručnjak za maloprodaju Dragan Munjiza siguran je da se na programima vjernosti - ako potrošači pažljivo prate koji proizvodi ulaze u program vjernosti ili ako trgovac ima ciljani program lojalnosti po svakome korisniku - značajno uštedjeti prilikom kupnje.

- Cilj svakog trgovca je imati lojalne kupce koji gotovo isključivo kupuju u tom trgovačkom lancu, pa su spremni odobriti kvalitetne popuste ili odobriti ciljane nagrade na proizvodima koje pojedini potrošač pojačano kupuje. Da bi takva "suradnja" bila kvalitetna bitno je da trgovac ima razvijeni program vjernosti koji automatski prati koje proizvode potrošač često kupuje, a da sam potrošač prati cjenovke s posebnim oznakama dodatnih popusta, ako se prilikom plaćanja košarice prezentira i kartica lojalnosti. Uštede, posebno kod neprehrambenih proizvoda, mogu biti i do 15-ak posto što nikako nije zanemarivo. No ako potrošač ima veći broj kartica lojalnosti i kupuje u više dućana nevjerojatnije neće iskoristiti sve moguće benefite koje pojedina kartica vjernosti nudi jer u biti postupa suprotno od logike programa vjernosti. Isto tako, ako trgovac nema kvalitetnu informaciju u svojoj IT bazi podataka o ukupnoj potrošnji po vrsti proizvoda za svakoga potrošača tada vjerojatno i neće ponuditi atraktivne popuste svim potrošačima. Zato u takvoj situaciji kartica može izgledati kao marketing, a ne ozbiljnija ušteda. U program ulaze svi proizvodi, ali razrađeni po vrsti proizvoda koje određeni potrošač najviše troši ili oni proizvodi koje trgovac - i možebitno i proizvođač - zajedno "guraju" u pojedinoj sezoni. Često su to novi proizvodi iz asortimana pakirane hrane i neprehrane, te robne marke trgovca više kvalitete. Svježi i jeftiniji proizvodi rjeđe su odabrani kao dio programa vjernosti, osim kao dio ukupnog iznosa potrošnje, ako se on dodatno nagrađuje ili veže uz neke druge akcije (npr. uz umirovljeničkih 10% popusta na određeni dan) - priča naš sugovornik. Tvrdi kako je, dakle, program vjernosti zamišljen da pruži trgovcu dodatne informacije o pojedinom kupcu kojemu će onda ponuditi ciljane popuste – pa da on ne traži druge akcije kod drugih trgovaca, odnosno da postane tzv. "primary shopper" - 100% vjeran određenom trgovcu.

- Ako kupac tako i postupa, te troši u jednom trgovačkom lancu barem prosječnu hrvatsku mjesečnu košaricu, sigurno je da njegovo kućanstvo može dodatno uštedjeti 50-100 eura mjesečno (ili kupiti dodatnih proizvoda za taj iznos). No trgovac koji nema dobru i ažurnu bazu podataka potrošača može odobriti "previše" popusta, a da ne postigne osnovni cilj: vjernost ciljanoga kupca - napominje Munjiza.

Tvrdi kako veliki broj trgovaca u RH ima kvalitetne programe lojalnosti koji su u rangu sa svjetskom praksom, a posebice trgovački lanci koji djeluju u više zemalja preslikavaju najuspješnije trgovačke prakse i kod nas.

- Napredak je uvijek moguć, a donosi ga uporaba umjetne inteligencije u obradi podataka o kupnji budući da ubrzava samu obradu te olakšava analizu svake pojedine kupnje. Očekujem da će ubuduće i trgovci robe široke potrošnje slijediti primjer npr. MOL-a koja omogućava uporabu Inine kartice lojalnosti u Mađarskoj, Sloveniji i u RH, odnosno svugdje gdje MOL ima benzinske postaje. Ciljane nagrade za vjerne potrošače kao što su besplatno pranje automobila te pokloni u obliku popratnih proizvoda (antifriz, mirisni borići, besplatna vinjeta...), a ne isključivo na gorivu, put su kojim bi mogli ići i trgovci kao što je Konzum (pa imati jedinstvenu karticu vjernosti za Konzum, Mercator, Ideu,..), Spar (kartica za sve zemlje u kojima posluje)... - zaključio je Munjiza.

VIDEO Najstariji frizerski salon u Hrvatskoj slavi sto godina postojanja