ANKETA Polako istječe rok za migraciju iz prešutnog u dopušteno prekoračenje. Jeste li vi potpisali taj ugovor s bankom?

Skoro će godina dana otkako su građani od svojih banaka dobili informaciju da se ukida prešutno prekoračenje po tekućem računu te im valja, namjeravaju li i službeno zadržati mogućnost odlaska u minus, s bankom sklopiti ugovor o dopuštenom prekoračenju. Ugovor je moguće sklopiti do kraja lipnja ove godine, no čini se kako većina građana za to čekaju zadnji trenutak, iako su banke klijente više puta pozivale da dođu u neku od poslovnica, te su otvorile i mogućnost ugovaranja ove usluge online, odnosno preko mobilnih aplikacija. Milijun i pol ih je dobilo ponudu banke, neslužbeno se može čuti da ih još niti četvrtina nije potpisala ugovor. I nama je u banci službenica kazala da ne trebamo žuriti. O čemu je riječ i trebaju li građani sklopiti taj ugovor s bankom ili ne? Ukratko, žele li imati mogućnost ulaska u minus po tekućem računu – trebaju. Oni koji su tu mogućnost i dosad koristili sigurno su od banke primili već više poziva da sklope ugovor o dopuštenom prekoračenju. Oni koji su ponudu banke prihvatili ili će to do navedenog roka učiniti, na raspolaganju će imati otprilike jednak iznos minusa, samo što to više neće biti prešutno, nego dopušteno prekoračenje. Naravno, žele li građani manji iznos, to mogu zatražiti. Mogu tražiti i odobravanje većeg iznosa, ali to će ipak ovisiti o procjeni banke, a vezano za status i primanja klijenta. Za potpisivanje tog ugovora nije potrebno prikupljati nikakvu dodatnu dokumentaciju. Ne prihvate li građani tu ponudu banke, moraju promijeniti svoje upravljanje osobnim financijama, jer će im s 1. srpnja ove godine prekoračenje biti ukinuto, a klijenti banaka u tom će se slučaju s bankom moći dogovoriti oko obročne otplate iznosa za koji su već u minusu.

Ove izmjene, prisjetimo se, dolaze nakon što su banke s Vladom RH i HNB-om potpisale Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, kojemu je, pak, prethodio niz optužbi o naplaćivanju prevelikih kamati za ulazak u minus na tekućem računu. Od jeseni 2022. banke su morale sniziti kamate pa je građanima bilo jeftinije ući u (prešutni) minus nego, primjerice, posegnuti za nenamjenskim kreditom za kupnju frižidera ili nove kuhinje. Da pojasnimo razliku - prešutno prekoračenje banke definiraju kao iznos koji banka može prešutno staviti na raspolaganje korisniku, a koji nadmašuje trenutačni iznos sredstava na transakcijskom tekućem računu u eurima. Dopušteno prekoračenje, pak, iznos je koji banka korisniku stavlja na raspolaganje na temelju ugovora o transakcijskom tekućem računu u eurima i ugovora o dopuštenom prekoračenju, a koji prelazi iznos salda na tekućem računu u eurima.

U PBZ aplikaciji isprobali smo kako funkcionira ugovaranje dopuštenog prekoračenja na taj način. Funkcionira odlično, sve smo obavili od kuće za desetak minuta, uključujući čitanje dokumentacije. Ponuđeni iznos jednak je dosadašnjem prešutnom minusu, a ugovara se na razdoblje do šest mjeseci, uz kamatnu stopu od 5,94 posto (6,32% efektivna kamatna stopa), koja se obračunava na iznos iskorištenog dopuštenog prekoračenja, stoji u dokumentaciji. U biti, to je poput kredita za koji nismo ugovoriti intenzitet otplate. Mjesečno treba platiti barem iznos kamate na iskorišteni iznos dopuštenog prekoračenja. Što se ostaloga iznosa tiče, klijent banke prekoračenje otplaćuje tempom koji želi, malo po malo ili u cijelosti odjednom. S druge strane, zaigra li se s karticom klijent koji nema ugovoreno dopušteno prekoračenje, na iznos nedopuštenog prekoračenja banka će mu naplatiti promjenjivu zateznu kamatu. Trenutačno je to 7,50% godišnje.