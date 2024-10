Pola sata čekala na blagajni pa se neugodno iznenadila: 'Ne vjerujem da se u 21. stoljeću ne može platiti karticom'

Veliko zanimanje izazvalo je otvaranje obnovljenog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Tri su godine trajali opsežni radovi, a obnova je stajala 31.6 milijuna eura, a njegov prostor proširen je na 4700 četvornih metara, od kojih je 3600 četvornih metara prostora za posjetitelje. Veliko otvorenje obnovljenog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održano je 12. listopada, a građanima su osigurane besplatne ulaznice što je dovelo do velikog zanimanja javnosti, ali i nesporazuma.

- Očito smo pogriješili što nismo naveli u eventu da se ulaznice za besplatan obilazak muzeja trebaju unaprijed rezervirati i preuzeti na blagajni muzeja. To je naš propust te se ovim putem ispričavamo na propustu! No nije to kraj, bit će veoma skoro još prilike za besplatan obilazak, samo nas nastavite pratiti Isprike još jednom i zahvaljujemo na razumijevanju! - objavili su dan prije otvorenja nakon što su se nezadovoljni građani javili kako nigdje nije bilo navedeno da se ulaznice moraju rezervirati i preuzeti. Građanima su kasnije omogućili besplatan ulazak bez podizanja ulaznica i u nedjelju te ponedjeljak.

Cijene ulaznica za odrasle osobe iznose 15 eura dok studenti, učenici i osobe starije od 65 godina moraju izdvojiti 8 eura za ulaz. Grupna ulaznica (5 do 25 osoba) iznosi 10 eura po osobi dok je ulazak besplatan za osobe s invaliditetom, djecu do 7 godina, članove HMD-a i ICOM-a. Na internetskoj stranici muzeja je i obavijest kako je ulaznice trenutno moguće plaćati samo gotovinom do 1.11.2024. godine i to zbog privremenog ažuriranja sustava naplate.

- Možda bi mogli dodati u objavu i činjenicu da se ulaznica može isključivo platiti gotovinom! Dakle, danas nakon pola sata čekanja, dođemo na blagajnu i ono, hladan tuš - ne primate karticu! Nigdje nema nikakve naznačene obavijesti da se može platiti isključivo gotovinom. Eto, dogodilo se da nismo imali gotovinu kod sebe i lagano se okrenuli. Iskreno, ne vjerujem da se u 21. st. u novoobnovljenom i trenutačno najtraženijem muzeju u Zagrebu ne može platiti karticom - komentirala je ispod jedne od objava na Facebooku Ana Pejičić Dejanović koja smatra da bi se takva objava trebala staviti i na ulaz i na blagajnu kako bi ljudi to lakše vidjeli.

