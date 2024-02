Pet centar ukinuo dugogodišnji kod za popust za kupce. Objasnili nam i zašto

Web shop Pet Centra, godinama je svim svojim kupcima nudio zgodnu pogodnost povremenih besplatnih dostava, ali i redovan promo-kod za popust, s kojim smo uz kupnju, jednom na mjesec, mogli smanjiti račun za okruglih 10 posto, što gledano na godišnjoj razini znači popriličnu uštedu. Simpatični, crveni kupon s fotkicom dalmatinera i promo-kodom stizao je uz dostavljenu narudžbu, a ako ste ga slučajno, do iduće kupnje zagubili, ni to nije bio problem – iz službe za korisnike bi vam aktualni kod za tekući mjesec dostavili e-mailom. No, ta se popularna praksa od nedavno promijenila. Iz Službe za korisnike kratko su pojasnili kako kupac u tekućem mjesecu ne može više koristiti promo kod ako u prethodnom mjesecu na web shopu Pet Centra ništa nije kupio.

Dakle, kako su pojasnili, pravo na promo-kod ostvaruje se samo redovitom kupnjom i šalje se individualno svakom kupcu elektronski u samoj potvrdi narudžbe. No, znači li to da se novim 'pravilima igre' na svojevrstan način od kupca traži da bude 'pretplatnik', koji će redovito, minimalno jednom mjesečno, ostavljati dio svog kućnog budžeta upravo u Pet Centru? Iz Pet Centra smo zatražili dodatno pojašnjenje zašto su i od kada točno uveli ovu novost, a odgovor koji smo zaprimili objavljujemo u cijelosti:

POVEZANI ČLANCI:

„Pet centar je početkom godine lansirao dugo očekivanu novu web trgovinu za hranu, opremu i veterinarsko medicinske proizvode za kućne ljubimce. Ova inovativna platforma pruža korisnicima još širi spektar proizvoda i usluga za njihove ljubimce, s naglaskom na kvaliteti, ponudi i praktičnosti. Dosadašnji popust od 10 % zamijenjen je s dvije atraktivnije ponude. Najvažnija se odnosi na našu ponudu Trajno niske cijene koja je započela u studenom 2023. godine. Za ostvarivanje povoljnije cijene od sada kupci ne moraju čekati pojedine akcije jer smo značajan dio asortimana trajno snizili i time osigurali uštedu najtraženijih artikala u Pet centru. Kupcima smo olakšali naviku kupovine i pohranu većih zaliha hrane koje bi kupili u jednom periodu zbog atraktivne cijene i ponudu. Baš zato naša vodilja spomenute kampanje je omogućiti svakom kupcu u svakom trenutku najbolju cijenu najtraženijih proizvoda, kako bismo omogućili uštedu i što više se prilagodili zahtjevnom periodu potrošnje svih naših kupaca.

Osim toga popust smo i dalje ostavili, ali sada za ipak naše najvjernije kupce, tako da pri kupnji u jednom mjesecu ostvaruju popust pri kupnji u idućem mjesecu, vežući tako jednu kupnju s idućom. Osim cjenovnih pogodnosti, napravili smo niz aktivnosti koje pozitivno utječu na korisničko iskustvo. Nova web platforma rezultat naše strasti prema brizi od kućnim ljubimcima i predanog rada na stvaranju najboljeg iskustva za naše kupce. Platformu i u narednom periodu planiramo obogatiti dodatnim savjetima stručnjaka i edukativnim sadržajem koji će svakodnevno biti nadohvat ruke stotinama tisuća vjernih kupaca i korisnika naših usluga.

>> Tko ima najnižu, a tko najvišu plaću u Hrvatskoj: Za ovo zanimanje plaća je čak 3120 eura

Pet centar je prepoznat kao najbolji prijatelj svih vlasnika i njihovih ljubimaca u Hrvatskoj već 25 godina, vjerno nagrađuje svoje kupce iz godine u godinu te unapređuje sustav nagrađivanja i pogodnosti koje kupac ostvaruje redovitom kupovinom. Osim redovitih promotivnih akcija koje Pet centar nudi svojim kupcima u svim kategorijama i brendovima, posebno se ističu najpopularniji „Wow popusti“ do -60 % u akcijskim katalozima.

Sukladno planu održivosti Pet centra i grupacije Pet Network International uveli smo još jednu značajku održive prakse kojom čuvamo okoliš i ulažemo u zeleniju budućnost korištenjem digitalnih vouchera za kupovinu s popustom u sljedećem mjesecu na našem webshopu.

Nadovezujući se na novo doba loyalty programa, Pet centar već dvije godine sadržava mogućnost virtualnog korištenja sustava nagrađivanja i praćenja svojih bodova umjesto prethodno korištenih papirnatih knjižica s naljepnicama te i dalje nastojimo svaku praksu i marketinške alate digitalizirati u svrhu održivog poslovanja koji se nalazi u našem ESG programu.“