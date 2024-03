Odlične vijesti za putnike: Iz Zagreba uvedeni letovi prema Berlinu, Stockholmu i Tirani

Nacionalni avioprijevoznik 31. ožujkom proširuje zračnu povezanost Zagreba s tri nove sezonske linije, i to s Berlinom, Stockholmom i Tiranom. Letovi na liniji Zagreb – Berlin planirani su tri puta tjedno, utorkom, petkom i nedjeljom, a povratne zrakoplovne karte putnicima su dostupne po cijeni već od 149 eura. Zrakoplovi Croatia Airlinesa na novoj međunarodnoj liniji Zagreb – Stockholm letjet će također tri puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom, a povratne zrakoplovne karte mogu se kupiti po cijeni već od 159 eura.

Na izravnoj liniji Zagreb – Tirana planirana su, pak, dva leta na tjedan, petkom i nedjeljom, a karte se nude po cijeni već od 139 eura. Croatia Arlines ove szeone nastavlja letjeti i iz Zagreba u Amsterdam, Atenu (via Dubrovnik), Barcelonu, Beč, Bruxelles, Kopenhagen, Frankfurt, London (Heathrow), Mostar, München, Pariz, Rim (via Split i via Dubrovnik), Sarajevo, Skoplje i Zürich. Putnicima će tako na raspolaganju biti ukupno 18 međunarodnih linija iz Zagreba u Europu i obratno.

- Svjesni činjenice da je Zagreb ponajprije aviodestinacija, a sukladno povećanoj tržišnoj potražnji za uslugom zračnog prijevoza, ove sezone sa zadovoljstvom uvodimo tri nove linije kojima ćemo glavni grad Hrvatske još snažnije i kvalitetnije povezati s Europom, omogućujući tako dolazak još većeg broja inozemnih turista u hrvatsku prijestolnicu i kontinentalni dio Hrvatske. Izvrsna dugogodišnja suradnja s Turističkom zajednicom grada Zagreba primjer je kako se sinergijom dolazi do kvalitetnog turističkog proizvoda te se radujemo našim zajedničkim projektima i u budućnosti. Drago nam je što putnicima možemo pružiti još veći izbor međunarodnih putovanja u godini u kojoj obilježavamo 35. obljetnicu tvrtke i počinjemo obnovu flote novim zrakoplovima Airbus A220 – kaže Jasmin Bajić, predsjednik Uprave Croatia Airlinesa.

POVEZANI ČLANCI:

Turistička zajednica grada Zagreba i Croatia Airlines, inače, već niz godina poslovno surađuju i provode zajedničke promotivne aktivnosti, prezentacije i poslovne radionice u zemlji i inozemstvu, nastupe na najvažnijim emitivnim tržištima i druge aktivnosti s ciljem unapređenja turističke ponude grada Zagreba. Među njima je, primjerice, promocija zagrebačkog adventa u putničkoj kabini zrakoplova s autentičnim vizualima te promotivni film o Zagrebu i okolici koji se prikazuje na video sustavima u zrakoplovima. Vrijedi podsjetiti i na višemjesečni projekt Zagrebački zalogaj kojim se Zagreb približava putnicima poslovnog i ekonomskog razreda preko tipičnih specijaliteta ovog podneblja, što je dodatna promocija gastronomskih vrijednosti Zagreba, kao i brendiranje gastronomskog bogatstva Hrvatske.

- Uvođenje novih direktnih letova Croatia Airlinesa koji povezuju Zagreb s Berlinom, Stockholmom i Tiranom predstavlja značajan poticaj za turizam glavnog grada Hrvatske te ima dalekosežne pozitivne implikacije i na ostale dijelove naše države. Povećana dostupnost i poboljšana povezanost s njemačkim tržištem dodatno jačaju ugled Zagreba kao atraktivne europske destinacije, dok direktna zračna veza sa Stockholmom predstavlja važan korak naše dostupnosti skandinavskom turističkom tržištu, dovodeći nove posjetitelje koji će imati priliku istražiti kulturne i prirodne ljepote Zagreba. Uvođenje avio linije za Tiranu otvara vrata novim poslovnim i turističkim prilikama, jačajući međunarodnu suradnju. Turistička zajednica grada Zagreba dugi niz godina surađuje s Croatia Airlinesom koja nam je, kao naš nacionalni avioprijevoznik, važan strateški partner. Redovite izravne avio linije, kao i dnevna povezanost s glavnim avio središtima, tzv. hubovima, temelj su za planiranje naših aktivnosti i naša strateška odrednica, stoga zahvaljujem g. Bajiću i cijelom timu Croatia Airlinesa na sjajnoj suradnji - poručuje Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.