Odabrale mačke: Koji pijesak najbolje upija, koji se malo praši, a koji otpušta ugodan miris

Živjeti s četri mačke predivno je, ali i prilično izazovno, posebno kad govorimo o higijeni. Mačke su u pravilu vrlo čiste životinje i brzo se, puno brže nego psi, nauče koristiti unutrašnjim wc-om. Mi imamo četiri mačke (dva mužjaka i dvije ženke). Svi su sterilizirani, ali, ako ste se ikad susreli s mirisom mačje mokraće znate da to nije nimalo ugodan miris. A riješiti ga se, posebno s tekstila, je gotovo pa nemoguće. Stoga je beskrajno važno da uvijek imaju čisti wc s pijeskom. Mi imamo dva mačja zahoda, i trošimo, doslovno tone pijeska godišnje. Pronaći idealan pijesak zahtijeva puno pokušaja i, neizbejžno, promašaja.

Cijene mačjeg pijeska variraju i kreću se od 2 eura do 30-ak eura. Iz iskustva odgovorno tvrdim da ovdje definitivno vrijedi ona, u našem narodu popularna, „kol'ko para tol'ko muzike.“. No, kao što rekoh, u igri su četiri mačke i puuuuno pijeska pa čovjek mora biti snalažljiv i pronaći najbolju formulu među pijeskom, uvjetno rečeno, srednje klase. Ovaj test moji su ljubimci shvatili jako ozbiljno. Whity, Mini, Mali i Cicko testirali su četiri pijeska tog srednjeg ranga i evo dojmova, mojih, ne njihovih. Mačke zakopavaju mjesto na kojem obave nuždu i iz tog razloga u njihovim WC-ima koristimo pijesak. Njegova primarna svrha je da mački bude ugodan za šape i da može bezbrižno u njemu obaviti nuždu te zakopati tragove, ali on ujedno i neutralizira neugodne mirise s obzirom da se nalazi u prostoru u kojem živimo i mi.

Blutive

Moje mačke, u pravilu ne vole pijesak s mirisima, ali ovog puta sam odlučila izabrati pijesak s mirisom lavande iz nekoliko razloga: a) bio je na sniženju, b) zanimalo me hoće li se osjetiti miris lavande, c) ja jako volim lavandu. Pijesak je iz ZOO Cityja, Blutive, pakiranje od 6 litara na akciji je bio nešto manje od 8 eura, inače košta 10. Dobro se gruda pa je čišćenje WC-a vrlo jednostavno, samo lopaticom uklonite nastale grude. Neutralizira neugodne mirise i vrlo malo se praši što će svi vlasnici mačaka znati cijeniti. Što se pak mirisa tiče, moram priznati, od lavande ni – l.

Pet Bistro, Ultra Deluxe

Drugi pijesak na testu bio je onaj iz Mullera, iz njihove linije Pet Bistro, Ultra Deluxe. Neka vas ime ne zavara, 6 litara košta oko 5 eura. Da vas cijene ne navedu na krivi zaključak samo mala digresija - 6 litara pijeska za četiri mačke u kući traje otprilike dva dana. Tako da je to prilično skup sport. Naravno, ako ste čistunci kao mi koji se zaista trudimo stalno svojim mačkama osigurati čist wc. Ovaj pijesak nema mirisa, pri sipanju se malo više praši, ali ništa strašno. Lijepo se gruda i lako ga je počistiti kada je riječ o velikoj nuždi. Mokraću upija mrvicu slabije pa postoji mogućnost ako ne očistite odmah zahod da se stvrdne (pa onda kontaminirani dio pijeska postane beton ako ne djelujete brzo). Nije loš, ima boljih.

Dein Bestes, Hygienestreu

Sljedeći na redu je bio pijesak koji je, ako je vjerovati forumima mačkoljubaca, najprodavaniji. Riječ je o pijesku iz dm-a, njihove robne marke Dein Bestes, Hygienestreu. Često zna biti na akciji, a u pravilu mu se cijena kreće oko četiri eura. Ekstra bijele boje, praši se pri sipanju pa treba polako sipati. Sitne granule jako dobru upijaju i lako se čisti. Fino se gruda pa nema rasipanja čistog pijeska kao ni kontaminacije. Dobar omjer cijene i kvalitete, s pravom nosi titulu najprodavanijeg.

Exquist

Zadnji na testu bio je također pijesak iz dm-a, mrvicu luksuznija varijanata, s mirisom aloe vere, linija Exquist. Ovaj pijesak inače je skuplji, ali je bio na akciji, oko 5 eura. Sadrži i aktivni ugljen i općenito ima jako, jako dobra upijajuća svojstva i ugodan miris koji se aktivira u kontaktu s tekućinom. Malo se praši pri sipanju, lijepo se gruda, lako se čisti i u našoj obitelji postao je omiljen. Što reći – vrebajte akciju i kupite zalihe, ja budem.

Umjesto zaključka jedan kratki info: Svatko od nas najbolje poznaje svoju mačku i zna što voli, a što ju smeta. Ponekad će biti potrebno isprobati nekoliko vrsta pijeska dok ne pronađete onaj koji će i vama i mačkama najbolje odgovarati. Za koji god pijesak se odlučili, bitno je redovito održavati higijenu WC-a kako ne bi došlo do zdravstvenih poteškoća uzrokovanih razvojem bakterija unutar WC-a.

