Nissan prodao 100.000 auta s e-Power tehnologijom

Od svojeg je predstavljanja u rujnu 2022. inovativni e-POWER marke Nissan osvojio više od 100.000 kupaca. Do danas je u Europi prodano 65.367 modela Qashqai i 34.663 modela X-Trail opremljenih tim pogonskim sklopom.

Tehnologija e-POWER posebna je zbog toga što se kotači pokreću isključivo električnim motorom. To jamči jednostavnu, uglađenu i tihu vožnju – baš kao kod posve električnog vozila.

Dojmovi kupaca modela opremljenih tehnologijom e-POWER pokazuju da im se posebno sviđa tiha i jednostavna vožnja koju jamči taj pogonski sklop. Napredan i učinkovit benzinski motor koji je dio sustava e-POWER koristi se samo za generiranje električne energije koja puni bateriju u vozilu i pogoni kotače putem električnog motora.

Kad je baterija dovoljno napunjena, električni motor koji pogoni kotače koristi isključivo električnu energiju iz baterije. Ako je potrebno još snage, motor generira električnu energiju kako bi napajao električni motor i napunio bateriju. Kad je potrebna maksimalna snaga, električni motor crpi električnu energiju i iz motora i iz baterije. Osim toga, kad god je to moguće dolazi do regeneracije snage pa se kinetička energija kotača šalje nazad u bateriju.

Osim toga, proizvodnja električne energije ovisi o uvjetima na cesti. Kad se buka kotrljanja poveća zbog stanja podloge kojom vozite i brzine vozila, termički se motor uključuje kako bi napunio paket baterije e-POWER. Na taj se način smanjuje potreba za aktivacijom termičkog motora u uvjetima mirne vožnje.