Maraton brzine: Ako vam je danas na meniju prebrza vožnja, evo koliki račun možete očekivati

Kako zbog sigurnosti, tako i zbog eventualnih kazni zbog prebrze vožnje, papučicu gasa prejako ne treba stiskati ni inače, no to posebno vrijedi za danas. Naime, operacija nazvana “Maraton brzine” startala je u prvim sekundama današnjeg dana, odmah nakon ponoći, a trajat će 24 sata. Radi se o 24-satnom pojačanom nadzoru brzine na području cijele Hrvatske, no ne samo Hrvatske, budući da ovu akciju naši ‘plavci’ provode u okviru šire akcije Europskog udruženja prometne policije (ROADPOL). Akcija se provodi istovremeno u više od 20 država članica ROADPOL-a, te je ranije najavljena. Štoviše, Ravnateljstvo policije pozvalo je građane da svojim policijskim upravama predlože lokacije na kojima se učestalo krše prometni propisi kako bi se danas (ali i ubuduće) ta područja pojačano nadzirala. Konačnu odluku o lokacijama donijeli su policijski službenici, no neka su se mjesta već ranije iskristalizirala jer su u smislu prometne sigurnosti bila problematična. Tako na društvenim mrežama već danima dojavljujete da ste uočili radnike koji na rasvjetne stupove i semafore montiraju nove kamere, a neke od novih lokacija možete vidjeti ovdje.

Ako ipak sva upozorenja nisu urodila plodom te danas, ili u danima, tjednima, mjesecima… koji slijede pored policijske kontrole brzine projurite brže nego što biste trebali i smjeli, donosimo ‘cjenik policijskih usluga mjerenja brzine’.

U naselju:

- brzina do 10 km/h veća od dopuštene – 30 eura

- brzina 10 – 20 km/h veća od dopuštene – 60 eura

- brzina 20 - 30 km/h veća od dopuštene – 130 eura

- brzina 30 - 50 km/h veća od dopuštene – od 390 do 920 eura

- brzina više od 50 km/h veća od dopuštene – od 1320 do 2650 eura

Izvan naselja:

- brzina 10 – 30 km/h veća od dopuštene – 60 eura

- brzina 30 - 50 km/h veća od dopuštene – 260 eura

- brzina više od 50 km/h veća od dopuštene – od 660 do 1990 eura

No, iako prebrza vožnja kumuje većini prometnih nesreća, ni prespora vožnja nije bezopasna. Prepoznao je to i Zakon o sigurnosti prometa na cestama, pa se u st. 5., čl. 51. navodi da je vozač dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi stanju i osobinama ceste te vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, kao i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku. Vozač ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugrožava druge sudionike u prometu. Za vozača koji brzinu ne prilagodi uvjetima na cesti, ili ako bez razloga vozi presporo, kazna iznosi 130 eura.