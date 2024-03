Karavanska Tourer verzija Volkswagenova električnog Passata s dosegom od 685 km

Nakon prošlogodišnje premijere prve Volkswagenove električne limuzine ID.7, VW je predstavio njezinu karavansku Tourer verziju. VW ID.7 Tourer jedan je od prvih potpuno električnih karavana u višoj srednjoj klasi.

Model ID.7 Tourer straga se značajno razlikuje od fastback limuzine. Dizajn električnog karavana posebno karakterizira duga linija krova. U pogledu stila, avangardni je Tourer fuzija klasičnog karavana u obliku modela Passat i posebno dinamičnog modela Shooting Brake, kao što je Arteon. Zahvaljujući povećanju visine straga, volumen prtljažnika još je veći nego kod fastback limuzine, prima do 605 litara. Kad je napunjen do stražnjih naslona prednjih sjedala i do krova, ova se brojka penje na 1714 litara, a u tom je slučaju teretni prostor dug gotovo dva metra. ID.7 Tourer većinu svojih vanjskih dimenzija dijeli s modelom ID.7 limuzinom. Oba modela duga su 4961 mm i imaju vrlo dugačak međuosovinski razmak od 2971 mm te odgovarajuće kratke prevjese karoserije

Novi VW će na europsko tržište isprva doći kao ID.7 Tourer Pro i ID.7 Tourer Pro S , svaki sa 210 kW (286 KS) i pogonom na stražnje kotače. Elektromotor u modelu ID.7 Tourer Pro napaja se energijom iz baterije od 77 kWh. U modelu ID.7 Tourer Pro S koristi se nova baterija od 86 kWh. Baterija od 77 kWh trebala bi se moći puniti snagom do 175 kW , a baterija od 86 kWh do 200 kW na stanicama za brzo punjenje istosmjernom strujom.S baterijom od 86 kWh je pretpostavljani doseg 685 km. ID.7 Tourer proizvodi se zajedno s limuzinom ID.7 i SUV vozilom ID.4 u najsuvremenijoj njemačkoj Volkswagen tvornici za elektromobilnost u Emdenu.



Novi ID.7 Tourer dolazi s bogatom serijskom opremom, kakvu prikazuje verzija Pro. Serijske značajke vanjskog dizajna uključuju LED glavna i LED stražnja svjetla, dijamantno brušene 19’’ kotače od lakog metala i krovne nosače. Unutrašnja i tehnološka oprema uključuje sustav zaključavanja i pokretanja bez ključa (Keyless Access), mrežu za odvajanje prtljage, ambijentalno osvjetljenje u 10 boja, grijano višenamjensko kolo upravljača, navigacijski sustav Discover Pro Max, poboljšani head-up zaslon s proširenom stvarnošću, kameru za vožnju unatrag, trozonski automatski klima-uređaj...



Nova IDA govorna asistentica razumije naredbe izgovorene prirodnim govorom. To ne samo da omogućuje upravljanje mnogim funkcijama vozila, nego ona i odgovara na specifična pitanja u svim zamislivim područjima unutar ograničenja sustava, jer pristupa online bazama podataka i također ima novu integriranu značajku ChatGPT (umjetna inteligencija, AI).