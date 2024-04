Kako do 9000 eura poticaja za ekološka vozila

U ponedjeljak 22. travnja u 9 sati, nakon skoro dvije godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primat će prijave za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Podsjetimo, može se aplicirati za poticaj do 9000 eura za električna osobna vozila, 5000 eura za plug-in hibridna osobna vozila i do 2500 eura za električne motocikle, mopede i četverocikle.

Ako ste zainteresirani, a još niste "zakaparili" ekološko vozilo za koje namjeravate uzeti poticaj, sada je zadnji čas jer se, kao i u dosadašnjim krugovima javnih poziva, očekuje mnogo prijava. Fond je osigurao budžet od 15 milijuna eura, a sustav je takav da se prijavljivati mogu građani s valjanom dokumentacijom i to putem ovlaštenih trgovaca, dok se proračun od 15 milijuna eura "ne probije".

Kako je 15 milijuna eura dovoljno za 1666 punih poticaja od 9000 eura, a u dosadašnjim javnim pozivima je bilo više zainteresiranih nego dostupnog novca, pa nije nevažno ni koji ste na listi pojedinog trgovca koji se javlja na javni poziv umjesto vas. Ove je godine novost da se poticaj može dobiti samo za vozila čija cijena ne prelazi 50.000 eura, a iznos poticaja ne može biti veći od 40 posto cijene vozila.

Donosimo vodić kako se prijaviti na javni poziv Fonda i kupiti ekološko vozilo uz sufinanciranje države.



1. Odabir vozila

U svakom slučaju da bi konkurirali za sufinanciranje morate izabrati jedno od 178 vozila koje su trgovci prijavili za poticaje, morate zatražiti ponudu od ovlaštenog trgovca i uplatiti najmanje 7% predujma od iznosa poticaja (primjerice, za 9000 eura poticaja treba uplatiti 630 eura) koji će biti vraćen onima kojima poticaji ne budu odabrani. I nakon toga, iščekivati hoćete li biti među onima za koje trgovci predaju valjane prijave dok još ima novca u proračunu za poticaje.



2. Ponuda ovlaštenog prodavatelja

Birati se, rekosmo, može između 178 vozila, a popis se može naći na: https://vozimoeko.fzoeu.hr. Od toga je 69 električnih osobnih automobila za koje se može dobiti do 9000 eura poticaja, a među njima su najpovoljniji Dacia Spring (23.700 eura), Renault Twingo E-Tech (26.390 eura) i novopridošli Citroen e-C3 (25.900 eura).

U ponudi je 42 plug-in hibridna automobila za koja se mogu dobiti poticaji od 5000 eura. Ponuda je zaista šarolika, od pionira elektrifikacije Toyote Prius PHEV koja je nedavno stigla na tržište u petoj generaciji i novog modela C-HR PHEV te velikog SUV-a RAV4 PHEV, kompaktnog modela Opel Astra PHEV, limuzine D segmenta Peugeota 508 PHEV, BMW PHEV verzija kompaktnog jednovolumena BMW Serije 2 Active Tourer, BMW Serije 3 i BMW X1, Mercedes A-klase, B-klase i CLA, do PHEV verzije VW Tiguana, Hyundai Tuscona, Škode Kodiaq, Jeep Kompass, Kia Sportage... Svi ti plug-in hibridni modeli imaju ispust CO2 manji od 50 g/km.

Foto: Yamaha



Među električnim vozilima kategorije L1, L2, L3, L6 i L7, odnosno električnim motociklima, četverociklima i skuterima za koje se može dobiti maksimalno 2500 eura poticaja je ukupno 67 vozila. Najviše je električnih skutera poput modela LIPO45, koji je prošli put bio jedan od najtraženijih vozila za kojeg se tražio poticaj. Njegova je cijena 3245 eura, što znači da se uz 40 posto poticaja (1298 eura) može kupiti za 1947 eura. Odlična je ponuda i Yamahin električni skuter Neo's s dva paketa baterija koji stoji 2999 eura, odnosno uz poticaje 1800 eura. A tu su još, primjerice, električna Vespa, ali i vrhunski električni bicikli Riese & Muller s više svojih modela čija cijena kreće od 4000 eura na više, pa se na njih može dobiti izdašan poticaj od 1600 eura (40% od cijene 4000 eura).

3. Obvezna dokumentacija

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva mogu biti punoljetne fizičke osobe – građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koje podnesu prijavu na način opisan Pozivom i ispunjavaju sve uvjete Poziva. Ne mogu se prijaviti fizičke osobe koje imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu ili ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

a) uvjerenje o prebivalištu prijavitelja

b) ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodajnog mjesta

c) račun za predujam

d) dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta (dokaz prodajnog mjesta o primitku sredstava na račun u vidu ispisa iz transakcijskog računa ili fiskalizirani račun iz kojeg je vidljiva uplata sredstava)



4. Način podnošenja zahtjeva

Već smo rekli da umjesto građana prijave na javni poziv Fonda podnose ovlašteni prodavatelji koji su izdali ponudu za kupnju vozila građanima. Stoga, građani koji žele poticaj za kupnju eko vozila svoje obavili predajom obvezne dokumentacije prodavatelju koji im je izdao ponudu za kupnju vozila i uplatom predujma od 7 posto i nadati se da će njihova prijava biti među onima koje su predane do kad se ne "potroši" budžet od 15 milijuna eura.

Podnošenje prijava započinje 22. travnja 2024. godine u 9:00 sati. Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Informacija o iznosu iskorištenih sredstava bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda u cijelom razdoblju trajanja Poziva te će se ažurirati u stvarnom vremenu.

5. Rezervacija i isplata poticaja

Redni broj prijave ostvaruje se uspješnom rezervacijom koja rezultira potvrdom na kojoj su ispisani uneseni podaci te upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma. Na potvrdi, koju dobiva trgovac koji korisnika poticaja prijavljuje, je vidljiv i podatak o rednom broju podnošenja prijave. Nakon potpisivanja ugovora i pravovaljane kupnje vozila, Fond će korisniku isplatiti sredstva jednokratno, temeljem obostrano potpisanog ugovora, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda.

6. U vlasništvu ili korištenju najmanje dvije godine

Korisnik bespovratnih sredstava Fonda u obvezi je zadržati u vlasništvu/korištenju sufinancirana vozila dvije godine od datuma prve registracije istih. Fond u navedenom razdoblju pridržava pravo provedbe kontrole vlasništva/korištenja sufinanciranih vozila. U slučaju da se kontrolom utvrdi nepridržavanje navedenih uvjeta od strane korisnika, Fond pokreće postupak povrata cjelokupnog iznosa isplaćenih bespovratnih sredstava, uvećanog za zakonske zatezne kamate.