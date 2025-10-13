Naši Portali
UPOZORENJE IZ EU

Igračka za kojom luduju klinci iz cijelog svijeta povučena iz prodaje, sadrži opasne kemikalije

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
13.10.2025.
u 13:00

Ove kemikalije mogu imati štetan učinak na reproduktivni sustav i djelovati kao endokrini disruptori, odnosno tvari koje ometaju prirodno djelovanje hormona

Europski RAPEX sustav za brzu razmjenu informacija o neispravnim i opasnim proizvodima objavio je upozorenje o povlačenju plišane dječje igračke “Labubu” s tržišta Europske unije. Riječ je o svjetlosmeđem falsifikatu s metalnim prstenom, koji predstavlja dvostruku opasnost – kemijsku i mehaničku (rizik od gušenja).

Kako se navodi u izvješću, metalni prsten na igrački lako se odvaja, a malo dijete ga može staviti u usta i ugušiti se.  Osim toga, laboratorijska analiza pokazala je prekomjerne koncentracije ftalata – tvari koje se koriste kao omekšivači plastike. U igrački su pronađene povišene razine bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) i dibutil ftalata (DBP), s izmjerenim vrijednostima do 0,02 % i 1,64 % po težini.

Ove kemikalije mogu imati štetan učinak na reproduktivni sustav i djelovati kao endokrini disruptori, odnosno tvari koje ometaju prirodno djelovanje hormona. Ftalati se lako oslobađaju iz plastike – putem doticaja, prašine, zraka, hrane ili stavljanja predmeta u usta, što je osobito rizično kod male djece. Dugotrajno izlaganje može utjecati na plodnost, razvoj spolnih organa, ali i na jetru, bubrege i hormonalni sustav. Zbog toga je njihova upotreba u dječjim igračkama u EU strogo zabranjena prema REACH regulativi, čak i u vrlo malim količinama.

Podaci o proizvodu:

Proizvod: plišana igračka

Naziv: Labubu Have a Seat

Brend: Pop Mart (falsifikat)

Zemlja podrijetla: Kina

Rizici: kemijski (ftalati) i mehanički (mali odvojivi dijelovi)

Europske vlasti savjetuju potrošačima da provjere imaju li ovu igračku te da je, u slučaju kupnje, odmah uklone iz dohvata djece.

