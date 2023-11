FOTO Veganski adventski kalendari? Zašto ne? Evo gdje ih možete kupiti i koliko koštaju

Kalendari su obično sinonimi za rokove, užurbanost i nesmiljen protok vremena, ali oni adventski simbol su sretnog iščekivanja i odbrojavanja dana do Božića. Nekoliko je teorija o njihovu nastanku, a prema jednoj glavni krivac za ideju mogao bi biti reformator Martin Luther. Do 16. stoljeća u Njemačkoj je običaj bio da djeca darove dobivaju za sv. Nikolu. To je bilo u suprotnosti s naukom protestantizma koji odbacuje štovanje svetaca pa je darivanje pomaknuto na sam Božić. No kako to objasniti djeci? Teško, kao i uvijek, lakše im je jednostavno odvratiti pozornost.

Počelo se s odbrojavanjem dana do Božića. Naravno, u skladu s mogućnostima. Siromašnija djeca kredom su crtala, a zatim dan po dan brisala crte na zidu, neki su bacali papiriće, a imućniji su svaki dan dobili po medenjak. Adventskom kalendaru kakve danas znamo, približio nas je njemački nakladnik Gerhard Lang. On je 1908. prodavao sličice koje su se zatim iduća 24 dana lijepile na karton. Prvi kalendari s vratašcima iza kojih su se nalazile sličice ili biblijski citati na tržištu su se pojavili 1920. U idućih stotinjak godina adventski kalendari evoluirali su u ponekad i groteskne razmjere.

Prema nekim podacima, najskuplji adventski kalendar na svijetu je onaj od 10,3 milijuna dolara. Dizajnirala ga je Debbie Wingham, a darovi su luksuzni satovi, skupocjene torbe ili umjetnička djela. Rijetki su ga mogu priuštiti, a mi ostali zadovoljit ćemo se i onim nešto skromnijim. No to ne znači da nemamo izbora. I kod nas se mogu naći i kalendari sa slatkišima, kozmetikom ili pak sitnim darovima. Za svakoga je ponešto, a zadovoljni mogu biti i vegani. Tržište se polako prilagođava sve većem broju vegana, pa ni božićna ponuda ne zaostaje. Zadnjih nekoliko godina na našim policama mogu se naći veganski adventski kalendari, bilo da je riječ čokoladama, ili pak kozmetici koja u sebi nema sastojke životinjskog podrijetla. Mi smo si dali truda i pronašli nekoliko baš takvih...

Wonderful Vegan Christmas kalendar je koji se prodaje u dm-u. "Iza svakog prozorčića nalazi se neodoljivo ukusna poslastica kojom ćete se zasladiti tijekom predbožićnog perioda. dmBio veganski adventski kalendar idealan je poklon za sve kojima je bitna kvalitetna prehrana", navodi se u opisu. Slastice su bez bojila, bez dodanih aroma, bez glutena, bez konzervansa iz ekološkog uzgoja, a stoje 19,95 eura. Paketići kriju naranče u tamnoj čokoladi, orašaste plodove u slatkim i slanim kombinacijama, sušeno voće...

Osim jestivih, prodaju se i veganski kozmetički kalendari. Još jedan sm našli u dm-u. U Christmas Holiday with Animals nalaze se dekorativni proizvoda za lice i nokte i pribor za šminkanje. Košta 27,90 eura. Kozmetički vegan set našli smo i na Ecco Verde. Pakiranje sadrži 24 biljnih poklona najprodavanijih marki i novih marki prirodne kozmetike za lice, kosu i tijelo. Dimenzije su 274x140x512 mm. Kako tvrde na stranicama, kako bi se održali uzbuđenje, sadržaj kalendara ostaje iznenađenje dok se ne raspakira. Detaljnije informacije o poklonima i brendovima mogu se dobiti svaki dan putem QR koda na kalendaru. Cijena mu je nešto veća, no na stranici navode kako je na sniženju. Umjesto 73,49, trenutačno stoji 66,13 eura. "Kroz naš program CFT , dobivamo pristup visokokvalitetnim sastojcima i dodacima, kao i recikliranoj plastici, od proizvođača, farmera i obrtnika diljem svijeta. I upravo je to ono čime je ovaj kalendar prepun. Dakle, sa svakim danom kada otvorite, možete biti sigurni da pomažete u pružanju podrške ljudima koji su u srcu našeg programa poštenom cijenom u zamjenu za njihove vještine i znanje", navode na stranicama.

VEZANI ČLANCI:

Stranica Bez glutena prodaje svoju verziju kalendara. Moo Free adventski kalendar od bijele čokolade bez glutena i bez laktoze od 70 g stoji 6 eura. Lijepa.hr prodaje Makeup Revolutional London Emily in Paris, set od 12 dijelova za 67,80 eura te I Heart Revolution 12 Days od Bath Fizzers, 12 bombica za kupanje za 29,30 eura. Stranica Thebodyshop navodi kako su njihova tri adventska kalendara veganska. The Advent of Change sadrži voćne gelove za tuširanje, kremasti maslac za tijelo, balzam za ruke... Stoji 100 eura. Prodaju još dvije verzije, The Big Advent of Change ima 25 proizvoda, a cijena im je 126 eura. Tu je i The Ultimate Advent of Change za 171 euro.

VIDEO Testirali smo proteinske pudinge