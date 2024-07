FOTO Cijena napolitanki sve je manje slatka, a mi smo našli jeftine za koje se isplati dati novac: 'Mogao bih ih jesti svaki dan'

Slojevi tankog, hrskavog tijesta, punjeni kremom od kakaa, lješnjaka, vanilije ili voća. Popularni slatkiš koji, prema nekim izvorima potječe iz Italije, iz Napulja kojem duguje ime. Napolitanke su mnogima guilty plesaure, no sve je više onih koji se njima časte sve rjeđe. Razlog su cijene.

Plima poskupljenja preplavila je i slatkiše pa je tako dojam da i za napolitanke danas izdvajamo znatno više nego prije nekoliko godina. Ako na stranici Kretanje cijena, koju je Ministarstvo gospodarstva pokrenulo kako bi se potrošači lakše snašli nakon uvođenja eura te crno na bijelo vidjeli koji trgovci eventualno love u mutnom, utipkate pojam napolitanke, izbacit će vam tablicu s cijenama 15 napolitanki. U tablici su trenutne cijene i njihovo kretanje mjesecima unazad. Iako su navedene samo Kraševe napolitanke od 840 grama (obične i nougat), podaci su indikativni. Cijene se u različitim trgovinama kreću od 3,79 do čak 5,85 eura. Odnosno, od 28,56 do čak 44,08 nekadašnjih kuna. U 9 slučajeva u zadnje vrijeme cijene su rasle, u 6 pale. U jednoj trgovini obične vafl Kraš napolitanke skuplje su 26,08 posto u odnosu na 15. ožujak 2023. godine.

Mi smo svoje najskuplje platili 4,09 eura. To su poznate Mannerove, a zaželite se masovnosti, i uštede kojeg eura, tu je S Budgetovo ogromno pakiranje od 800 grama koje smo platili ni dva eura. I ako pitate članove našeg gastro žirija, nije to uludo potrošen novac. Te napolitanke možda su i najugodnije iznenađenje našeg testa. S druge strane, neki se drže provjerenog pa su i na slijepo prepoznali svoje favorite. Evo i ostalih rezultata našeg testa, doznajte za koje se napolitanke isplati dati novac.

1. S budget: 1,99 eura/800 grama

"Okusom korektne, sviđa mi se što nisu presuhe", kaže kolegica, a druga ih hvali jer se tope u ustima i nisu preslatke. Iznenađujuće ukusno, dojam je većine. Kolegica objašnjava: "Zašto iznenađujuće? Svojom duljinom probudili su mi traume i podsjetile na neke baš nekvalitetne napolitanke, ali ove doista nisu loše. Hrskave i sasvim dovoljno slatke. Definitivno bih ih jednom kupila, ako ne već sutra." "Meke, tope se u ustima, umjereno slatke. Mogao bi ih jesti svaki dan za doručak", kaže kolega. I jedno izdvojeno mišljenje za kraj: "Okus čokolade mi baš ne odgovara."

2. Manner: 4,09 eura/400 grama

Manner napolitanke imaju svoj ugled među keksima, no neki su im u našem žiriju zamjerili pretjeranu slatkoću. Drugi im dijele komplimente, uvjereni da je riječ o Kraševima. Treći hvale oblik i veličinu jer su taman za mali slatki zalogaj. "Male, malo manje hrskave, ali su dosta čokoladne što ovoj ispitivačici puno više odgovara. Međutim, malo je šećerasto", jedan je od komentara.

3. Balada (Konzum): 2,39 eura/700 grama

Još jedne koje se kupuju da ih ima. Veliko pakiranje od 700 grama zadovoljilo je neka nepca koja su u okusu pronalazila lješnjake. Dosta njih žalilo se na previše šećera. Bilo je i vrlo kritičnih. "Kao da je riječ o jednom od onih pakiranja koje su donijeli gosti, a ti bi ih već u sljedećem navratu proslijedio dalje", kazao je netko, dok bi ih drugi bez problema smazali još. "Kod ovih osjetim lješnjake puno više i iako mi je čudan okus, odnosno čudniji, izaziva mi onaj efekt ovisnosti", priznaje kolegica.

4. Jaffa: 2,59 eura/360 grama

Ovi keksi vrijedni su pohvala. "Osjeti se intenzivan okus čokolade. Jako ukusne napolitanke. Slatke taman koliko treba i lijepo hrskave. Ove bih kupila", kaže kolegica. "E ovo je fino. Najbolja do sada. Napokon osjećam da jedem čokoladnu napolitanku, a ne napolitanku punjenu običnim šećerom", ove su uvjerile i najkritičnije među kušačima. "Mislim da će ovaj biti moj favorit. Hrskavo, super su duljine, osjeti se čokolada i baš je ukusna", kaže kolegica.

5. Loacker: 2,19 eura/175 grama

"Lijepe se za zube. Okus je korektan, ali ukupan dojam da su malo preteške. Ne bih mogla pojesti više od jedne", kaže kolegica, druga pak potvrđuje da se tope se u ustima i kako nisu preslatke. "Vjerojatno je tome tako jer je sloj čokolade tanji nego kod drugih, ali u ovom slučaju to nije loša stvar", kaže, dok jedan od komentara glasi da je ova napolitanka dobra za one koji ne vole preslatko. "Srednja žalost. Nije baš hrskavo, čokolada se uopće ne osjeti", gunđali su nezadovoljni.

6. Koestlin: 3,09 eura/370 grama

Ovo je neki prosjek. Nisu nikoga oborile s nogu, neki bi ih bez problema jeli, drugima nisu sjele. "Nisu me oduševile, ali jestive su. Nisu preslatke, to mi se sviđa, ali voljela bih intenzivni okus čokolade", kaže kolegica, dok druga kontrira. "Što dulje žvačem, to je okus lošiji. Kao da jedem rižine kekse, što inače nije loše, ali onda kada su doista oni u pitanju."

7. Kraš: 3,19 eura/420 grama

Ove su jedne od onih koje obožavatelji prepoznaju na slijepo. "Kraš, ne može se sakriti. Za nijansu mi je preslatko, ali meni je većina napolitanki preslatka. Hrskave taman koliko treba, lijepo se osjeti čokolada", jedan je komentar, "Ahhh, dobri stari Kraš. Hrskave, dovoljno slatke, meni jedan od najdražih slatkiša na tržištu"; "Savršen omjer krhkosti i mekoće, fina, izvrsna"; nizali su se komentari. "Najviše osjeti lješnjak, ali okusom ima i boljih", nisu baš od svakog dobile čistu peticu.

8. Jadro: 3,19 eura/430 grama

"O.K. mi je kombinacija bijele i crne kreme. Slatkoćom u redu, hrskavo koliko treba", glasi komentar. "Fino. Dvije vrste kreme koje se lijepo sjedinjuju s hrskavim dijelom. Neloše. Drže treće mjesto, iza Kraševih i vrlo fine četvorke", glasi drugi. Nekima se dvije kreme ne sviđaju. "Jedine s kombinacijom cijele i crne kreme, nije loše, ali nije mi to napolitanka", zamjeraju. Kolega kaže da su ga vinule u mladost: "Fila odlična, okus podsjeća na mladost kad je ova napolitanka u djetinjstvu bila poslastica." "Ovo su Jadro sto posto. Meni su osobno super zbog vanilije, ali sad kad ih usporedim s ostalima, isto su malo preumjetnog okusa", kaže jedna kolegica.

