Uskoro kreću prijave za poticaje na automobile na struju, evo kako do 70.000 kuna

​​​​​​​Plug-in hibridi na pola puta od struje do benzina

Plug-in hibridi ili priključni hibridi su automobili koji, osim većinom benzinskog motora, imaju i elektromotor te punjivu bateriju koja pohranjuje električnu energiju za 50 do 90 km dometa (ovisno o modelu) samo na struju. Idealni su za one koji imaju vlastitu garažu i preko noći po jeftinijoj tarifi mogu napuniti auto te se na struju tako mogu voziti svakodnevno u gradu, na posao i s posla. A opet, kada to trebaju, na duži put mogu ići uz pomoć konvencionalnog motora, benzinca.

Plug-in hibridnih modela na tržištu ima mnogo, a prepoznat ćete ih u većini slučajeva po kratici PHEV u imenu. Nisu jeftini, odnosno radi se o većinom najskupljim verzijama pojedinog modela. Lani ih je na listi za poticaje bilo 142 (neki isti modeli s drukčijom opremom), no trenutačno uslijed krize s rokovima isporuke dosta modela nema u ponudi trgovaca, što ne znači da ih neće kandidirati za poticaje jer se oni mogu iskoristiti unutar devet mjeseci. Zbog toga se valja raspitati kod trgovaca ako vas zanima pojedini model.

Nedavno na tržište pristigla Opel Astra PHEV AT8 sa 180 KS i 360 Nm te dometom od 60 km na struju stoji 277.684 kune, odnosno uz poticaje 237.684 kuna.

Primjerice, VW Golf 1.4 TSI eHybrid DSG Style 5 DSG sa 150 KS stoji 311.747 kuna, odnosno uz 40.000 kuna poticaja može se kupiti za 271.747 kuna. Hyundai Tucson PHEV 1.6T 4WD 6AT s 265 KS stoji od 288.990 kuna, odnosno uz 40.000 kuna poticaja 248.990 kuna. Uz Premium opremu cijena mu je 328.990, odnosno uz potporu 288.990 kuna. Za usporedbu, isto opremljeni dizelaš Tucson 1.6 CRDI 7DCT 4WD sa 136 KS stoji 290.041 kunu. A Tucson HEV 1.6T 4WD 6AT s 230 KS i istom opremom stoji 296.990 kuna. Dakle, uz poticaje plug-in Tucson dolazi cjenovno na razinu “običnog” hibrida i najjačeg dizelaša u ponudi.

Toyota u ponudi ima mnogo običnih hibrida na koje se ne može dobiti poticaje, ali i dva PHEV-a. Prius plug-in stoji 305.900 (uz poticaj 265.900 kn), a RAV4 plug-in 434.900 kn (uz poticaj 394.900 kn).