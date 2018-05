Sramotno: Samo 500 kuna kazne za bezobzirno ugrožavanje sigurnosti djeteta

Dvije 13-godišnje djevojčice teško ozlijeđene pod kotačima prebrzog automobila dok su u Štefanju cestu prelazile preko zebre u blizini škole u policijskoj evidenciji još nisu pribrojane ovogodišnjim žrtvama - kao ni suvozačica poginula u autu kojeg je vozač provezao kroz raskrižje u Velikoj Gorici dok mu je na semaforu bilo crveno svjetlo, kao ni svi ostali poginuli i stradali tijekom travnja.

Među 50 poginulih i 1 dijete

Bez travanjskih žrtava, ove je godine u prometnim nesrećama poginulo 50 osoba, 430 ih je teže, a 2063 osobe su lakše ozlijeđene. Kako dalje navode iz Ministarstva unutarnjih poslova, od 50 poginulih osoba, 26 ih je smrt zatekla na vozačevu sjedalu, devet ih je poginulo u ulozi putnika u vozilima, a preostalih 15 poginulih bili su pješaci. Od toga je jedan vozač poginuo na mopedu, a među poginulim vozačima njih je četvero vozilo bicikl. U ovogodišnjim je prometnim nesrećama već poginulo jedno dijete, 21 ih je teže, a 106 lakše ozlijeđeno.

Foto: Milan Ilić

Prema svojstvu sudionika u prometu, od 430 teško ozlijeđenih osoba 231 je u trenutku nesreće vozila (19 vozača mopeda, 28 vozača motocikla, 21 vozač bicikla), 83 ih je stradalo kao putnici u vozilima, a 116 teško ozlijeđenih su pješaci. Od 2063 lakše ozlijeđene osobe, bilo je 1219 vozača (37 na mopedu, 33 na motociklu, 51 na biciklu), 612 putnika u vozilima (po dva na mopedu i motociklu, 12 na biciklu) i 232 pješaka.

Predvodi ljudski faktor

Iako opravdanje za brojne nesreće vozači često traže u lošim cestama i starim automobilima, činjenica je da predvodi ljudski faktor. Prometna je kultura u Hrvatskoj na niskoj razini. Mnogi ne poštuju ni prometne propise ni druge sudionike u prometu. Samo je u prvom ovogodišnjem tromjesečju u nadzoru prometa utvrđen 179.551 prometni prekršaj. Tu je najviše prijava zbog prebrze vožnje - na što ih se odnosi čak 65.095 - a slijede prijave zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa (24.839).

No među prijavama zbog nekorištenja pojasa mnoge su ispisane zbog neodgovarajućeg prijevoza djece, jer naš Zakon o sigurnosti prometa na cestama pod isti članak svrstava one koji se ne pobrinu za svoju sigurnost i one koji zanemaruju sigurnost djece. To, smatramo, treba mijenjati, jer kazna od 500 kuna sramotno je niska za osobu koja je u stanju tako bezobzirno ugrožavati sigurnost djeteta. Treći u nizu ove godine najčešće počinjenih prekršaja je nepoštivanje prometnih znakova (15.065). Slijedi nepropisno parkiranje (12.657), korištenje mobitela tijekom vožnje (10.543) i alkoholiziranost vozača (9466). Prometna je policija utvrdila i 1597 prolazaka kroz raskrižje dok je na semaforu bilo crveno svjetlo i 76 nepoštivanja prednosti prolaska. Također, navode iz MUP-a, podnesene su četiri kaznene prijave protiv vozača zbog obijesne vožnje.