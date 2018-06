Servisirajte na vrijeme: Ovo je najčešći razlog za probleme s klimama

Ako je suditi prema vrućinama koje su veći dio naše zemlje pogodile već u travnju, ljeto pred nama moglo bi biti jedno od najtoplijih u posljednjih nekoliko desetljeća. Temperaturni prosjeci već su u mnogim hrvatskim mjestima oboreni i za spomenuti mjesec i za proljeće, i to bi se vrlo lako moglo ponoviti i u ljetnim mjesecima. Srećom, u većini automobila spas nude klima-uređaji.

No, da biste u njihovoj pomoći doista mogli bezbrižno uživati tijekom cijeloga ljeta, sada je krajnje vrijeme da ih odvezete specijaliziranom majstoru, servisirate, dopunite i po potrebi popravite. Onima koji misle da za takvo što nema potrebe jer im klimatizacija sasvim fino hladi i radi bez problema, majstori koji se bave održavanjem vole reći: ako vam i motor radi bez problema, znači li to da ga nećete održavati sve dok se ne pokvari? Naravno da ne! Nadalje, nije to samo pitanje vrućine već i zdravlja, jer se u klimatizacijskom sustavu tijekom godine nakupljaju prašina, pelud i bakterije, virusi, gljivice... koje mogu prouzročiti razne probleme.

Servisiranje klimatizacijskog uređaja u osobnom automobilu jednostavan je i prilično brz, gotovo rutinski postupak kod kojega se većina posla obavlja strojno. Na ventilacijski sustav obično se spaja poseban uređaj koji će iz njega izvući postojeći rashladni plin i temeljito očistiti sustav od nečistoća koje su se u njemu nakupile tijekom eksploatacije. Pritom se podrazumijeva izvlačenje vlage odnosno vakuumiranje sustava, kao i provjera nepropusnosti postojećih instalacija.

Da bi taj posao bio obavljen kako treba, prije puštanja uređaja u rad potrebno je na njegovu izborniku odabrati konkretni model automobila, dakle marku i tip vozila. To se radi tako jer se sustavi klimatizacije međusobno razlikuju i potrebno je pripaziti da se u automobil nakon čišćenja uvede odgovarajuća količina pročišćenog, ali i sasvim novog plina (jer se procjenjuje da ga se kroz godinu tijekom eksploatacije izgubi oko pet posto), a isto vrijedi i za ulje iz kompresora, koje se također treba zamijeniti.

Upravo nedostatak plina ili ulja u rashladnom sustavu najčešći je razlog za probleme s klima-uređajima. On se manifestira tako što zrak koji bi trebao osvježavati putničku kabinu kad aktiviramo klima-uređaj više nije hladan. Nije to ništa čudno ni strašno. S tim se problemom prije ili poslije susretne većina vozača osobnih automobila, a da im se to ne bi događalo odnosno da bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru, preporuka je klimatizacijski uređaj u vozilu servisirati, ovisno o modelu automobila, svake dvije do tri godine. Uz navedene radnje, pritom se najčešće obavlja i dezinfekcija isparivača te izmjena filtra prašine, a neki serviseri pritom preporučuju i čišćenje ozonom, no to je već zasebna tema.

Dakle, ako niste sigurni u kakvom je stanju klimatizacijski uređaj u vašem vozilu ili ga već dugo niste servisirali, uputite se u neku od specijaliziranih radionica.

