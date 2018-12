Scala je novi Škodin kompakt, već mu tepaju 'češki Golf'

U iščekivanju osme generacije VW Golfa, Volkswagen grupa predstavila je novi kompaktni model češke Škode koji će nositi ime Scala.

Riječ scala potječe iz latinskog jezika, a u našoj je Dalmaciji sinonim za – stepenicu. ‘Češki Golf’, kako mu mnogi već tepaju, na tržištu će zamijeniti Rapid Spaceback, a postavljen je na manju, ali potpuno novu VW modularnu MQB A0 platformu na kojoj su razvijeni VW Polo i Seat Ibiza te buduća nova generacija Škode Fabije.

Dakle, Scala ipak nije na većoj platformi novoga Golfa, već Pola, dok je Golfova platforma rezervirana za Octaviju. No, Scala je moderni kompakt koji pomalo karavanskom formom podsjeća na A3 Sportback, a rastegnuta je do 436,2 cm dužine (10 cm više od sadašnjeg Golfa!) i uz međuosovinski razmak od 264,9 cm po ponudi prostora u kabini, što je Škodina specijalnost, bit će među najprostranijima u segmentu. Tome doprinosi i obujam prtljažnika od 467 litara proširiv do 1410 l.

Scala i na prirodni plin

Scala nudi niz najmodernijih tehnologija, prvenstveno sigurnosnih i komunikacijskih, koje inače vidimo u višim klasama. Standardno dolazi uz sustav zadržavanja u voznoj traci i sustav automatskog kočenja u nuždi u gradskoj vožnji, a opcijski su dostupna full LED prednja i stražnja svjetla, te cijeli niz sustava aktivne i pasivne sigurnosti kao što je adaptivni tempomat koji se može koristiti do brzine od 210 km/h, Park assist, Side assist koji otkriva vozilo koje vas želi prestići već na udaljenosti od 70 metara (50 metara od mrtvog kuta), pomoć pri kretanju uzbrdo i dr.

[video: 28413 / ]

Također, Scala će nuditi najnovije motore koji zadovoljavaju Euro 6d-TEMP ekološke standarde. Nudit će se 1,0-litreni TSI turbobenzinci sa 95 i 115 konjskih snaga, dok je najsnažniji benzinac 1,5 TSI sa 150 konja. Dizelaš je stari provjereni i nadograđeni 1,6 TDI sa 115 KS, koji sada ima SRC katalizator uz AdBlue tekućinu za čišći ispuh, a standardno napokon dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač i opcijski 7-brzinski automatizirani DSG mjenjač. Kasnije iduće godine bit će ponuđena i najekološkija Scala - pokretana 1,0 G-TEC agregatom s 90 konjskih snaga na prirodni plin (CNG).

VW-ov virtualni kokpit

Scala je visokotehnološki napredna i po pitanju digitalizacije i multimedije. Standardno dolazi uz središnji zaslon od 6,5 inča, dok se doplatiti može i za veći ekran od 9,2 inča, a zasloni su upareni s trećom generacijom MIB infotainment sustava. Opcijski se može naručiti i već iz drugih modela VW grupe dobro poznat “virtualni kokpit”, koji podrazumijeva 10,25-inčnu digitalnu instrumentnu ploču. Na europsko tržište Škoda Scala stiže početkom iduće godine, a u Hrvatskoj se očekuje u svibnju 2019. godine.

Pogledajte video najgore parkiranih auta na hrvatskim cestama: