Pravi sportaš ugodno se i štedljivo vozi svakodnevno

U današnje vrijeme većina je proizvođača automobila većinu karata bacila na ekologiju. Mnogi su mainstream proizvođači odustali od svojih sportskih odjela i razvijanja cestovnih jurilica. Baš u jeku tih odustajanja, korejski Hyundai 2016. oformio je svoj N odjel, sportsku diviziju za razvoj i proizvodnju automobila visokih performansi. Na krilima uspjeha u WRC Svjetskom prvenstvu u reliju i pod paskom nekadašnjeg šefa BMW-ova M odjela Alberta Birmana, Hyundai predstavlja jedan za drugim modele s N značkom koja je u samo pet godina postala prepoznatljiva i renomirana u automobilskim krugovima. Nakon i30 N modela, stigao je Veloster N pa i30 Fastback N te Kona N i i20 N.

Mi smo testirali upravo najmanji i najdostupniji N model – i20 N Performance, automobil koji je cestovna sportska verzija relijaškog bolida i20 WRC. Prema filozofiji Hyundaijeva N odjela, osim vrhunskih vozačkih značajki svaki od njihovih N automobila mora biti uporabljiv u svakodnevnoj vožnji. I upravo je to najveći adut svih N modela pa tako i i20 N Performancea. Prema prostranosti u kabini i prtljažniku peterovratni automobil B segmenta jednak je “običnoj” verziji i20. Dug je 407 cm, što je današnji prosjek segmenta, a prtljažnik nudi solidnih 350 litara, što je neznatno manje od nekih kompaktnih modela C segmenta. No, najbitnije, i prema udobnosti je i20 N vrlo blizu “običnoj” verziji modela i20. Nije poput nekih sportskih verzija automobila sjajan samo u dinamičnoj vožnji, a da ga je muka voziti u svakodnevnoj vožnji zbog pretvrdog ovjesa i/ili prevelike potrošnje. Kod i20 N to nije slučaj, savršeno jednostavno i udobno pa i štedljivo možete se voziti u svim režimima vožnje, a kad želite zaista juriti pa i na pravoj trkaćoj stazi, i20 N spremno će udovoljiti i toj želji. Napraviti takav automobil, a to smo već konstatirali kad smo prvi put testirali i30 N 2018. godine, prava je umjetnost, a upravo su u tome i ovoga puta uspjeli inženjeri Hyundaijeva N odjela.

Već se izgledom N verzija razlikuje od “civilne”. Sjajna crna maska hladnjaka s velikim otvorima za zrak s N logom, stražnji difuzor i veliki stražnji spojler, sjajni 18-inčni kovani naplatci i crvena kočiona kliješta, dvostruka ispušna cijev prepoznatljivi su detalji prema kojima je odmah vidljivo da je riječ o posebnom i20 s oznakom N. Kad tome dodamo dvobojnu polarno bijelo-crnu karoseriju uz crvene detalje, tu je vrlo atraktivan automobil, no ne i prenametljivo sportskog izgleda. To je ipak decentna sportska elegancija.

No, sva ta krinka pada u vodu kad se poželite brzo voziti. I20 N Performance zaista će pružiti pravu sportsku zabavu. I to onu iskonsku, uz 1,6-litreni turbobenzinac s 204 KS i 275 Nm pri 1750 o/min (overboost traje 7 s i donosi 304 Nm) uparen s preciznim 6-stupanjskim ručnim mjenjačem kratkih hodova. Za mnoge je vozače odlično što – da bi iskusili sportsku vožnju – ne moraju biti vješti vozački majstor, jer i20 N nudi mnoge funkcije koje će u dinamičnoj vožnji pomoći i prosječnim vozačima da voze brže uz osjećaj kao da voze go-kart. Primjerice, funkcija Rev Matching dodavanja međugasa automatski podiže broj okretaja pri prebacivanju u nižu brzinu, što šaltanje čini zabavnim, dok mehanička blokada diferencijala dopušta brze prolaske kroz zavoje sa savršenim prianjanjem za podlogu pri brzinama kad bi većina drugih automobila već odavno proklizala. Dakako, ne smije se ni pretjerati, no i20 N će vozaču ponuditi vrhunsku vozačku zabavu na zavojitoj cesti ili pisti, a u svakodnevnom prometu biti vrlo ugodan. Za uživanje na stazi i20 N nudi mnoga podešavanja u N modu rada poput odziva motora, ispušnog sustava, osjetljivosti upravljača, ali i potpunog isključivanja ESP sustava. Uz launch control funkciju do stotke sprinta za 6,2 s, a najveća mu je brzina 230 km/h. Jurnjava je, dakako, popraćena tutnjavom iz ispuha čim se uključi sportski način rada. Pritom nećete trošiti mnogo. Nekad nezamislivo za sportske aute s 200 KS, izmjerili smo prosječno ispod 9 l/100 km. Cijena od 214.990 kuna čini se sasvim korektna za sve što i20 N nudi – pravu zabavu uz komfornu i nerastrošnu svakodnevnu vožnju.