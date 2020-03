Pet električnih modela nudit će već 2021. godine

Samo dan nakon što je bavarski gigant objavio da će ipak na mjesec dana zbog koronavirusa zatvoriti većinu svojih europskih tvornica, u svojoj središnjici Münchenu, održao je press konferenciju o poslovnim rezultatima i planovima. Objava pozitivnih financijskih rezultata u 2019. i najava da će do 2025. uložiti 30 milijardi eura u tehnologije usmjerene na budućnost, poglavito u razvoj električnih automobila zbog čega je posebno školovanje već prošlo 45.000 zaposlenika BMW grupe, ostalo je u sjeni recentne krize zbog širenja koronavirusa.

U kontekstu širenja koronavirusa, predsjednik Upravnog odbora BMW AG Oliver Zipse u srijedu je u Münchenu istaknuo:

"Zahtijeva se solidarnost i odgovorno djelovanje. U našem društvu dužnost je jakih da zaštite slabe. BMW Grupa stoga u potpunosti podržava mjere usmjerene na suzbijanje širenja koronavirusa. BMW Grupa reagira na predvidljivi razvoj potražnje na svjetskim automobilskim tržištima prilagođavanjem količine proizvodnje u ranoj fazi i u potpunosti će iskoristiti široki raspon instrumenata koji su joj na raspolaganju kako bi se povećala fleksibilnost."

Manfred Schoch, predsjednik Općeg radničkog vijeća, rekao je da se vijeće složilo s prijedlozima uprave u smislu fleksibilizacije radnog vremena, mogućnosti rada od kuće i najnovije uredbe o skraćenom radnom vremenu. T predviđa da neto prihod plaće zaposlenika BMW-a mora iznositi najmanje 93% uobičajenog iznosa.

BMW brzim koracima nastavlja razvoj elektrificiranih modela, koji će, kako kažu, potpuno promijeniti automobilsku industriju.

- Nove tehnologije ključne su za budućnost mobilnosti. Do 2025. godine namjeravamo uložiti više od 30 milijardi eura u istraživanje i razvoj kako bismo istakli našu poziciju vodećeg u inovacijama. To također izražava naše povjerenje u budući poslovni razvoj “, rekao je Zipse. „Sposobnost integriranja različitih tehnologija u cjeloviti sustav od vitalne je važnosti. One tvrtke koje su sposobne u jednakoj mjeri razviti i kombinirati hardver i softver oblikovat će budućnost automobila. U tom pogledu očito smo u brzoj traci. "

BMW grupa je u ranoj fazi postigla nove ciljeve ispusta CO2, od kojih je važan aspekt bila odluka o sustavnom elektrificiranju modela. Programom Performance> NEXT pokrenutom 2017. godine učinjeni su daljnji koraci za postizanje veće učinkovitosti. Štoviše, u posljednjih osam godina oko 46.000 zaposlenika prošlo je obuku iz područja električne mobilnosti. Sama BMW grupa jedna je od najvećih IT poslodavaca u Njemačkoj s 5300 zaposlenika koji su prošli obuku iz područja analize podataka. Pristup sirovinama potrebnim za proizvodnju električne mobilnosti također je strateški osiguran. Od početka tekuće godine, BMW Grupa izravno nabavlja potreban kobalt i litij i te resurse predaje dobavljačima koji su uključeni u proizvodnju baterijskih ćelija.

BMW je postavio cilj da u ovoj godini smanji ispust CO2 za 20%, a kažu da se trećina tog cilja može postići daljnjim poboljšanjima konvencionalnih pogonskih sustava, a dvije trećine poboljšanjima na polju elektrificiranih vozila. Do kraja 2021. BMW će na tržištu imati 5 potpuno električnih automobila. Pored BMW-a i3, za kojim se potražnja povećavala šestu godinu zaredom, proizvodnja električnog MINI Cooper SE modela započela je u tvornici u Oxfordu (UK) krajem 2019. BMW iX3 počet će proizvoditi ove godine u tvornici u Shenyang-u u Kini, a zatim 2021. godine BMW iNEXT u Dingolfingu u Njemačkoj i BMW i4 u minhenskoj tvornici - svi će biti opremljeni tehnologijom električnih pogona pete generacije. Štoviše, najavljeno je da će iduća generacija BMW Serije 7 uz benzinske, dizelske i plug-in hibridne imati i potpuno električnu verziju. Do 2023. godine BMW Grupa će na cestama imati već 25 elektrificiranih modela - od kojih će više od polovice biti potpuno električni.