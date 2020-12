Personalizirane pločice nekima su bacanje novca, a neki ih vole - evo koliko koštaju

O personaliziranim registracijskim pločicama vlada podijeljeno mišljenje. Za neke je to besmisleno bacanje novca, no neki uživaju u njima i nije im problem dati više novca u odnosu na standardne tablice.

Vlasnik vozila može naručiti registarske pločice s unaprijed zadanim registarskim brojem pod uvjetom da je zatraženi registarski broj slobodan - to su registarske pločice po narudžbi. Pritom zainteresirani moraju znati kako registarski broj na registarskim pločicama po narudžbi ne može sadržavati slova Č, Ć, Đ, Š i Ž, navodi se na stranicama HAK-ove revije.

Koliko će vas takvo zadovoljstvo stajati?

Cijene su utvrđene Rješenjem o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica. Par običnih pločica stoji 65 kuna, a cijena pločica po narudžbi, izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom, iznosi 278 kuna za par.

Puno veća cijena je za registarske pločice po izboru, u kojima je vozačima dana veća sloboda izbora raznih personaliziranih kombinacija brojki i slova. Takve pločice stoje 2000 kuna za par ili 1500 kuna za komad, što je značajno skuplje od običnih tablica, no valja napomenuti da je i to puno manje od 6700 kuna, koliko je par takvih pločica stajao do prije dvije i pol godine.