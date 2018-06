'Monaco je nevjerojatan, ali meni je i dalje draža Hrvatska, pa čak i moje Livno'

Svjetska poduzetnička elita okupila se u Monacu na izboru za EY (IVAJ) poduzetnika godine, a Hrvatsku ove godine predstavlja Mate Rimac, uz kojeg se prestižnu titulu bori još 55 svjetskih poduzetnika.

Rimac je jedna od najvećih zvijezda na okupljanju zahvaljujući svom radu na električnim automobilima vrtoglavih performansi, kao što su Concept One i C Two.

- Radimo nešto što je dosta specifično, zanimljiva je ljudima priča, pogotovo jer se to događa u Hrvatskoj, najbrži električni automobili na svijetu, zanimljive stvari koje radimo i zato su zainteresirani za našu priču - ispričao je Rimac za RTL.

- Monaco je stvarno nevjerojatan, mislim da tu samo u brodovima vidimo dvije milijarde dolara ispred nas, ali meni je i dalje draža Hrvatska, pa čak i moje Livno - poručio je Rimac.

Također je rekao kako Hrvatska ima puno potencijala, ali i najveću ovisnost BDP-a u turizmu i jako slabu tehnološku ekonomiju.

- Meni je cilj privući druge automobilske firme da dođu u Hrvatsku raditi i poslovati jer smo mi gotovo jedina zemlja u Europi koja nema snažnu automobilsku industriju - rekao je Rimac.