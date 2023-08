Mičevcem jurila budućnost autoindustrije: Studenti iz Zagreba predstavili bolid bez vozača

Čak 48 momčadi, i to ne samo iz Europe, natjecalo se sa svojim bolidima u nizu disciplina, od trkaćih pa do onih stručnih, gdje su njihove ideje i iz njih proizašle proizvode ocjenjivali suci iz nekih od najpoznatijih svjetskih kompanija automobilske industrije. – Glavni smo organizatori Tomislava Obrč, Matija Momčilović i ja. Imamo i desetak kolega koji cijele godine rade na pripremi ovog događaja. I onda još kolege koji dolaze pomoći, što podiže broj organizatora na 35 pa je tu 40-ak volontera te oko stotinu sudaca – rekao nam je predsjednik Udruge FSAA Tibor Kezelj. Događaj je izgledao doista impresivno.

– Uspjeli smo dovesti Formulu Student Alpe Adria u Hrvatsku. Ovo je događaj koji je renomiran, svjetski poznat – kazao je Tibor Kezelj dok smo razgovarali na terasi zgrade u Mičevcu kod čijeg je ulaza bila i jedna atrakcija – bolid momčadi Haas iz Formule 1 koji je vozio Romain Grosjean. Mnoge je posjetitelje, a bilo ih je dosta, zanimala Rimac Nevera , a naš je proizvođač hipersportskih električnih automobila i glavni partner događaja. No svaki je od bolida koji su se natjecali na ovogodišnjoj Formuli Student Alpe Adria bio dragulj za sebe. Studenti iz različitih država, a jako je puno momčadi stiglo iz Njemačke, dovezli su tehnološki zaista napredne automobile čija je vrijednost sezala od 40.000 pa do 200.000 eura, koliko je ukupno uloženo u, recimo, onaj koji je došao iz Tehničkog učilišta u Beču. Velika Gorica s Mičevcem bila je domaćin 1300 studenata iz niza zemalja.

– U najboljim mogućim uvjetima koje možemo ponuditi skupljaju neprocjenjivo iskustvo koje dobivaju izravnom povratnom informacijom naših sudaca – kaže Kezelj. Već se ovdje zna često dogoditi da studenti dobivaju šansu za početak karijere u prvim razgovorima s kompanijama koje na neki način sudjeluju u događaju. Ovdje je prilika da studenti upoznaju osobe koje im mogu trasirati daljnji put u karijeri. A jasno se vidi tko je napravio kakav posao jer pri ocjenjivanju, primjerice, inženjerskog dizajna suci, koji su najviše stručnosti, vrlo će brzo vidjeti radi li neki sklop ili dio doista ono što treba raditi.

– Postoji duga povijest angažiranja sudionika ovog natjecanja. Ugrubo, oko 30 posto studenata koji su ovdje bili s nekom od momčadi kasnije je pronašlo posao, odnosno ostvarilo karijeru u nekoj od tvrtki partnera natjecanja. Jako je puno studenata posao pronašlo i u Rimcu, gdje su uvijek zainteresirani za sudjelovanje, a oko 300 njihovih djelatnika bilo je na ovim natjecanjima. A mi smo tu da postavimo platformu u kojoj su takve stvari moguće, ali i da se studenti druže kroz ovo natjecanje, koje je, kad je riječ o sigurnosti i o svemu ostalome, organizirano prema pravilniku Formula Student Rules, ali što je zapravo na razini svakog drugog automobilističkog natjecanja – kazala je Tomislava Obrč.

Hrvatski su studenti imali na natjecanju jednu momčad, onu sa Sveučilišta u Zagrebu, FSB Racing Team. Momčad koja danas broji 50 članova osnovana je još 2003. – Ovdje smo s dva bolida, jednim za stazu te još jednim, koji je pokusni – kažu. Taj bolid iznimno je zanimljiv jer je prepravljen da vozi bez vozača.

– Uskoro će krenuti i na stazu, gdje se nadamo da će otprve odvesti krug. Sa svakim sljedećim morao bi poboljšati i vrijeme – govore naši studenti o planu koji je za ove naše uvjete vrlo napredan. Uspiju li, bit će to doista velika vijest. Bolidi koji izlaze na stazu ozbiljni su strojevi, ima ih oktanskih, hibridnih ili električnih. Iznimno su brzi, jesenas su studenti sa Sveučilišta u Stuttgartu postavili svjetski rekord u ubrzanju do 100 km/h za električne aute, a njihov je bolid do te brzine ubrzao za nevjerojatnih 1.461 sekundi.

Studenti s Visoke tehničke škole u Montrealu u Kanadi također su došli u Europu pokazati svojim znanjem napravljen bolid. – Cilj nam je napraviti što lakši bolid, teži manje od 200 kg, a kojim uvijek težimo doseći podij – kažu nam mladi Kanađani.

– U sklopu ovog natjecanja kompanije mogu dobiti ne samo kvalitetnog inženjera već i kompletnu osobu koja zna komunicirati i iznijeti svoje mišljenje, koja odmah nakon fakulteta može raditi. Ovdje studenti nude rješenja budućnosti, koja su i multidisciplinarna, jer nemate ovdje samo inženjere strojarstva nego i ekonomiste pa i psihologe. Neka od ovih rješenja koja se voze u Mičevcu možda će se za nekoliko godina voziti u standardnim automobilima – zaključuje Tibor Kezelj.

