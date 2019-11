Legendarni britanski auto koji su pozlatili Nijemci

Prije 60 godina s proizvodnog traka tvornice u britanskom Cowleyu sišao je prvi primjerak legendarnog Minija. Automobil dug samo 3,05 metara i s međuosovinskim razmakom od 2,05 m koji se u gotovo izvornom obliku proizvodio sve do 2000. godine postao je automobilska ikona, a njegova nešto duža i prostranija moderna verzija koja se od 2001. pod okriljem njemačkog BMW-a proizvodi u brojnim karoserijskim izvedbama dostojno je zamijenila original.

A Mini je, kao i mnogi drugi legendarni europski automobili nakon 2. svjetskog rata, nastao zbog krize. Konkretno, zbog Sueske krize 1956. u kojoj je Egipatski predsjednik Gamal Abdel Naser zaustavio pomorski promet kroz Suez i tako prekinuo dotok jeftinije nafte do Europe. Taj je potez potresao čitavu Europu, a posebno Veliku Britaniju, pa su na cijeni bili mali automobili s malom potrošnjom goriva. Upravo zbog toga je razvijen Mini, minijaturni automobil s malom potrošnjom goriva koji je predstavljen 1959. godine, a bio je izravan odgovor na Fiat 500, koji se na tržištu pojavio dvije godine ranije.

Konstruirao ga je Alec Issigonis, sin grčkog industrijalca koji se rodio u turskom gradu Izmiru gdje je njegov otac gradio željezničke pruge. Sir Alec Issigonis 30-ih i 40-ih godina radio je na brojnim projektima u Austinu i Morrisu, a upravo su se te dvije britanske tvrtke spojile u British Motor Corporation (BMC). Novi se Mini prvotno prodavao kao Austin Seven i Morris Mini Minor, da bi kasnije promijenili ime u jednostavno i prepoznatljivo – Mini.

Od početne ideje koju je, prema legendi, Issigonis skicirao u restoranu, pa do prvog prototipa prošlo je samo sedam mjeseci. U automobilu malih dimenzija željelo se napraviti što više mjesta za putnike u kabini, a rješenja su bila jednostavna i genijalna. Motor je smješten poprečno, a ne uzdužno kao kod tadašnjeg Morris Minora čiji je agregat koristio i to u sklopu s mjenjačem te je koristio isto ulje. Hladnjak i svi pomoćni agregati postavljeni su izravno na motor. Kako bi putnici imali više mjesta na Mini su postavljeni minijaturni kotači od samo 10 cola i to u same kuteve.

U prve modele koji su se zvali Austin Seven i Morris Mini Minor ugrađivao se motor od 848 ccm koji je razvijao 34 konjske snage, a najveća brzina automobila bila je 115 km/h, uz ubrzanje do 100 km/h za 30 sekundi. Oprema je bila asketska, a mane su mu bile mali prtljažnik (116 litara) i izrazito krut ovjes zbog čega u njemu nije bilo osobito udobno. Ali zbog toga je vozač zaista mogao uživati u vožnji, pogotovo brzo ulazeći u oštre zavoje gdje se Mini ponašao poput kartinga. Upravo mu je zbog toga John Cooper pojačao snagu motora na 55 KS kako bi Mini nastupio na reliju Monte Carlo gdje je 1964. godine prvi put pobijedio. Uskoro je postao opće popularan i jedna od ikona 60-ih godina prošlog stoljeća, a 1969. godine jurnjava u filmu “The Italian job” priskrbila mu je još veću popularnost. Mini Morris “nastupio” je u mnogim filmovima i serijama, ali najviše ga vjerojatno pamtimo kao prijevozno sredstvo Mr. Beana u istoimenoj britanskoj humorističnoj seriji.

Originalni Mini doživio je strelovit uspjeh, a kupci su željeli prostranije izvedbe pa su je osnovi izvornog Minija razvijen karavanski model Morris Mini Traveller, odnosno Austin Mini Countryman, a na osnovi njih i dostavni Mini Van koji je imao zatvorenu i pick-up verziju. Na predstavljanju novog Mini Coupe modela 2011. godine na nekadašnjem vojnom aerodromu Fürstenfeldbruck pokraj Munchena provozao nas je legendarni finski relijaš Rauno Aaltonen, danas 81-godišnjak. Upravo je Aaltonen s Minijem na reliju Monte Carlo 1967. godine pomeo konkurenciju, a Mini mu je cijeli život ostao omiljeni vozački automobil.

Krajem tisućljeća u modu su došle retro verzije povijesnih automobila. Buba je stigla 1998. godine, a BMW je tada od Britanaca kupio Mini. Imali su dugoročni plan i - pogodili. Već prva reinkarnacija Minija 2001. godine donijela je veliki uspjeh. Bio je 55 cm veći, komforniji i mnogo skuplji. Nekad je Mini bio mali narodski auto, a danas je statusni simbol. Međutim, to kupcima ne smeta već neprestano traže nove karoserijske izvedbe pa danas Mini osim u originalnom trovratnom izdanju dolazi i kao peterovratna izvedba, karavanski Clubman, SUV Countryman, Cabrio, kao i najnovija električna izvedba Mini Electric, a većina modela može se kupiti i u sportskoj John Cooper Works inačici. U 2018. godini Mini modeli prodani su širom svijeta u 361.531 primjerku. Dakako, za 60. obljetnicu Mini je pripremio posebnu verziju Mini 60 Years Edition u izvedbi s tri i pet vrata u britanskoj boji Racing Green rezerviranoj samo za te modele i ukrasnim detaljima izvana i u kabini.

