Istražili smo - isplati li se više kupiti ljetne gume u Sloveniji ili kod nas?

Topliji dani sve su bliži. Iako je zimska oprema na kontinentalnim autocestama i državnim cestama obvezna do 15. travnja, proljeće je i kalendarski pred vratima, a s njime i razmišljanje o sezonskoj izmjeni guma. Ljetne gume preporučljivo je montirati kada su temperature zraka iznad 7 Celzijevih stupnjeva. No, treba imati na umu da je, bez obzira na vremenske prilike, zimska oprema (što podrazumijeva zimske gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače) obvezna do spomenutog 15. travnja na određenim cestama, a bez obzira na datum – za vrijeme zimskih uvjeta na cesti.

Oni koji su jesenas uskladištili ljetne gume u još uvijek dobrom i iskoristivom stanju, moraju samo odabrati kad će ih namontirati na kotače, dok je za one koji nemaju spremne ljetne pneumatike vrijeme za odabir koje će kupiti.

Zbog čega uopće treba imati i ljetne gume? Zakonske obveze nema pa vas policajac neće kazniti zbog toga što nemate posebnu ljetnu opremu kao što to može zimi. Ali, nekoliko je razloga zbog kojih nije preporučljivo ljeti voziti na zimskim gumama. Prije svega radi sigurnosti jer zimske gume su na temperaturama iznad 7 Celzijevih stupnjeva bitno lošije od ljetnih, pogotovo na mokroj podlozi. Osim toga, zbog toga što je mješavina zimskih guma mekša od ljetnih, na višim temperaturama zimske će se gume brzo potrošiti.

Sve više vozača kao alternativu koristi cjelogodišnje gume, što je djelomično rješenje jer takve gume nisu najbolje ni ljeti ni zimi, ali mogu biti relativno zadovoljavajuće rješenje za one koji većinom voze u gradu, bez mnogo duljih putovanja, pogotovo u zimskim uvjetima. Međutim, najbolje je, stručnjaci se slažu, za ljeto imati ljetne, a za zimu zimske gume.

Za one koji traže nove ljetne gume otvara se više pitanja: koje gume od brojnih na tržištu kupiti i gdje. Isplati li se više kupiti gume jednog od renomiranih premium proizvođača, potražiti neku zlatnu sredinu, odnosno gumu koja ima solidne performanse i nešto manju cijenu ili kupiti gume nepoznatog, najčešće dalekoistočnog proizvođača koje su najpovoljnije?

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Kupiti gume kod jednog od hrvatskih vulkanizera koji će ih odmah montirati na kotače, potražiti gume u danas sve brojnijim internetskim prodavaonicama gdje su u pravilu nešto povoljnije ili se još uvijek isplati po njih otići u Sloveniju? To su pitanja koja si postavlja vozač koji traži nove gume, stoga valja provjeriti kakve su njihove cijene kod različitih prodavatelja.

Provjerili smo stoga cijene za jednu od najtraženijih dimenzija, 185/65 R15.

Primjerice, u jednoj od najvećih domaćih vulkanizerskih prodavaonica, u Vulkalu, guma Dunlop Streetresponse 2 88 T stoji 407 kuna, dok ista guma kod Lašiča u Brežicama stoji 54,46 eura (403,5 kuna). Kod povoljnije Save Perfecte cijena je također slična: u Zagrebu u Vulkalu stoji 324 kune, a kod Lašiča košta 41,34 eura (307 kuna). Ista cijena od 407 kuna, kao u Vulkalu, istaknuta je za gumu Dunlop Streetresponse 2 88 T i u drugoj velikoj zagrebačkoj vulkanizerskoj prodavaonici guma, Unikomercu, dok kod njih Sava Perfecta stoji 323 kune. Stoga je u toj dimenziji za vozače iz Zagreba kupnja u Sloveniji neisplativa.

Isto tako, ni cijena spomenutih guma u internetskim prodavaonicama nije bitno manja. Primjerice, Dunlop StreetResponse 2 88T na stranici gume.com.hr stoji 409,20 kuna (uz besplatnu dostavu), dok je Sava Perfecta čak i skuplja nego kod zagrebačkog i slovenskog vulkanizera – cijena na gume.com.hr je 386 kuna po gumi.

Slično je i u popularnoj internetskoj prodavaonici ekupi.hr, u kojoj Dunlop StreetResponse 2 stoji 449 kuna, a Sava Perfecta 339 kuna.

Kod veće i skuplje dimenzije 225/45 R 18, koja je namijenjena srednje velikim i kompaktnim luksuznijim SUV automobilima, cijene više osciliraju ovisno o marki, ali ni tu nismo pronašli razlog za odlazak po gume u Sloveniju.

Primjerice, u Vulkalu se Goodyear Efficientgrip nudi po cijeni od 940 kuna, dok je kod Lašiča ta guma 171,39 eura (1269 kuna). Ali i obrnuto, dok u Vulkalu Michelin Pilot Sport 4 stoji 1227 kuna, u Lašiču se nudi po nešto povoljnijih 158,53 eura (1174,7 kn). U Unikomercu je cijena za Goodyear Efficientgrip 1061 kunu, dok Michelin gume u toj dimenziji nemaju u ponudi. U internetskoj trgovini gume.com.hr pronašli smo Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 po cijeni od 1009,8 kuna, a Michelin Pilot Sport 4 po cijeni od 1264,30 kuna po komadu.

Tako u našoj potrazi nismo pronašli razlog zbog kojeg bismo gume kupovali preko interneta, što se donedavno znalo isplatiti, kao ni za odlazak po njih u Sloveniju, što je do ulaska Hrvatske u EU prakticiralo mnogo naših vozača.

Usluga montaže, balansiranja i postave na osobno vozilo u pravilu se naplaćuje od 55 kuna za naplatke od 14” i 15”, 70 kuna za 16” i 17”, pa do 90 kuna za 18” i 19” naplatke. Ventil stoji 10-ak kuna. Primjerice, slovenski Lašič ima dugogodišnju praksu besplatne montaže guma kupljenih kod njih, ali naplaćuju balansiranje (5 eura) i ventile (1,20 eura). Tako tamo možete na montaži i balansu uštedjeti 100-tinjak kuna – za gorivo do tamo.

Za prosječnog je vozača najelegantnije kupiti gume kod vulkanizera, gdje ih odmah mogu montirati, ali i zbog sigurnosti, jer se na licu mjesta mogu uvjeriti kad su proizvedene te provjeriti odgovaraju li njihovu automobilu.

– Svakako je sigurnije kupiti gume kod nas jer se kupac može fizički uvjeriti kako ih skladištimo, kad su proizvedene i, što je možda i bitnije, kod naših se stručnjaka mogu posavjetovati i uvjeriti koje gume odgovaraju njihovu automobilu te dobiti preporuku za određenu marku guma. Imamo iskustva da su kod nas ljudi došli montirati gume koje su kupili putem interneta, nekad je riječ o starijim gumama i upitnog skladištenja. Isto tako, može se dogoditi da u prometnoj dozvoli nije upisana prava dimenzija, ljudi naruče i kupe gume preko interneta, a na koncu im ne odgovaraju. Tada nastaju komplikacije s vraćanjem takvih pneumatika i reklamacijama jer često te internetske trgovine nemaju pravu službu reklamacija, a gume su stigle iz Njemačke, Poljske ili Francuske. I kod kupnje u trgovačkim lancima može nastati sličan problem, kad se, primjerice, guma kupi u Bjelovaru, a mora se reklamirati u Zagrebu gdje je zastupnik. Takvih situacija kod nas nema, sve se rješava kod nas u radionici, a kupci dobiju na licu mjesta stručno mišljenje i pomoć. Dakako, kupci gume mogu odmah montirati, a drugi komplet ostaviti kod nas na čuvanju u hotelu za gume – rekao nam je direktor Vulkala Željko Kalečak.

Čitajte oznake na pneumaticima Iz oznake indeksa opterećenja i brzine (3) vidi se nosivost i brzina. Primjerice, oznaka 105 znači nosivost od 925 kg, a V znači max. brzinu od 240 km/h za gumu koja je ispravno napuhana i koristi se pod opterećenjem. DOT oznaka (4) daje informaciju o datumu proizvodnje gume, zadnja četiri broja označavaju tjedan i godinu proizvodnje, npr. 0413 znači da je proizvedena u 13. tjednu 2013. Oznaka M+S odnosno blato i snijeg (5) može biti na svim vrstama guma, a ovisi o dezenu gume, dok je oznaka pahuljice uz planinu rezervirana samo za zimske gume. Oznaka “extra load” odnosno XL (6) označava gumu koja ima ojačanu konstrukciju i veću nosivost. Oznaka SUV (7) znači da je guma namijenjena sportskim terencima (SUV vozila).

VIDEO Kamere na hrvatskim cestama: