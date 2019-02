Gradski šminker uz automatski mjenjač i štedljiv dizelski motor

Renault je s modelom Captur pogodio “u sridu”. Predstavio ga je baš u pravo vrijeme, 2013. godine, kada je započela strelovita potražnja za SUV/crossover automobilima B segmenta.

Zapravo, Captur je bio pionir revolucije i pobrao je vrhnje. Točnije, još ga uvijek bere na europskom tržištu gdje je godinama najprodavaniji model u svojoj klasi (lani je u Europi do 1. prosinca prodano 201.205 primjeraka). U Hrvatskoj je samo Suzuki Vitara traženija (1318 Captura u 2018. godini). Dizajn je još uvijek i više nego aktualan, a blago je osvježen i 2017. godine.

Isprobali smo ga u kombinaciji s provjerenim 1,5 dCi motorom s 90 konjskih snaga uparenim s EDC automatskim mjenjačem s dvije spojke koji snagu prebacuje na prednje kotače (4x4 pogon nije u ponudi). I u toj je varijanti Captur, koji je prije svega pravi gradski šminker, idealan za vozače koji se pretežno voze u gradskom prometu. Dakako, Captur će biti vrlo iskoristiv i za poneko dulje putovanje, pa je pogodan i za manji obiteljski automobil. Sa 377 litara prtljažnog prostora i s dužinom od 312 centimetara osjetno je prostraniji od Clia na čijoj je platformi razvijen, a opet vrlo je kompaktan za snalaženje u gradu gdje se zbog 17 cm udaljene podnice od tla bez problema penje na rubnjake i zbog lijepo podešenog ovjesa udobno prolazi poprečne neravnine.

U vožnji kroz gradsku gužvu posebno je komforan zahvaljujući uglađenom EDC automatiku koji se odlično slaže s 90 konja snažnim dizelašem. Do stotke stiže za 13,5 s, a najveća mu je brzina 170 km/h. Sve to uz prosječnu potrošnju manju od pet litara, dok u gradskom prometu treba računati na oko 6 l/100 km. Za one koji se voze mnogo, dizel je i dalje opcija koju vrijedi razmotriti.

Cijena Captura uz odličan automatik i štedljivi dizelski motor s 90 konjskih snaga iznosi od 163.650 kuna.

