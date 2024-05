Sljemenska žičara sljedećeg tjedna ponovno na servisu: Na dva dana neće voziti, izletnicima preostaje linija 140

Poznato je da sljemenska žičara zbog servisnih pregleda povremeno ne vozi Zagrepčane prema vrhu Medvedenice, a sada su iz ZET-a obavijestili da će tako biti i u ponedjeljak i utorak. Riječ je o redovnom mjesečnom prelgedu, a oni koji ipak žele posljetiti Sljeme mogu to učiniti s autobusnom linijom 140 koja putuje s Mihaljevca.

"Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare", napominju u ZET-u.

Postoji i još nekoliko važnih izmjena, pa tako iz ZET-a javljaju da će u subotu između 7.30 i 16 sati autobusna linija 237 prometovati djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Kvaternikova trga. Radi se, naime, prijekop Ulice Koledovčina, pa autobusi moraju obilaziti radove.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo je nova trasa: Kozari Putevi - Kanalski put - (desno) - Radnička cesta - Ulica Vjekoslava Heinzela - Kvaternikov trg. Autobusna stajališta Elka, Čavićeva i Končar u smjeru Kvaternikovog trga, neće biti u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase linija 237 će koristiti sva usputna stajališta.

Promjene su i na autobusnoj liniji 113 koja ide oko Jarunskog jezera. Kako se u nedjelju održava utrka "Run for DM 2024", ta će linija između 10.30 i 12.30 sati prometovati skraćeno, samo do starog okretišta Jarun.

Od ostalih izmjena u prometu, podsjetimo i da će tramvajska linija 12 zbog sanacije kolosjea u Dubravi u petak u zadnjim polascima prometovati skraćeno do Maksimira. Posljednji polazak s Ljubljanice do Dubrave bit će ostvaren u 23.38 sati, dok će u polascima u 22.48, 22.57, 23.07, 23.17 i 23.26 sati, linija 12 prometovati do Maksimira.

Autobusne linije 160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo) i 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci) od ponedjeljka 13. svibnja u 8 sati do ponedjeljka, 27. svibnja prometuju djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera. Više detalja možete vidjeti ovdje. Uspinjača, pak, neće prometovati od ponedjeljka, 13. svibnja, do nedjelje, 26. svibnja.

