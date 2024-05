Uvedena direktna avionska linija Zagreb-Seul: Pronašli smo povratnu kartu koja je jeftinija nego do Munchena!

Zagrebačka zračna luka od ovoga je tjedna bogatija za još jednu destinaciju. Nakon dugih pet godina stanke i pandemije COVID-a obnovljena je izravna zrakoplovna linija prema glavnom gradu Južne Koreje. Tri puta tjedno između Zagreba i Seoula letjet će zrakoplovi kompanije T'way. Vijest koja će veseliti putnike jest da je T'way „low cost carrier“ odnosno kompanija koja putnicima nudi povoljne letove pa smo na njihovim stranicama za kupovinu karata uspjeli pronaći povratnu kartu za svega 400 eura! (fotografija u nastavku). Primjerice, za isto razdoblje od 21. svibnja do 8. lipnja izravan let zrakoplovom od Zagreba do Munchena samo s ručnom prtljagom stoji 455 eura!

Valja naglasiti kako je ipak prosječna cijena za povratno putovanje do Koreje ipak otprilike 700-800 eura. Naravno, budući da je riječ o niskotarifnom prijevozniku za taj novac nećete dobiti luksuz na letu.

Svečanim vodenim pozdravom na stajanci zagrebačke zračne luk e sinoć je dočekan prvi zrakoplov tipa Airbus A330-300 koji će na ovoj liniji prometovati tri puta tjedno sve do kraja listopada. Već prvi let bio je gotovo potpuno rasprodan jer je zrakoplovom s 347 sjedala stiglo čak 337 putnika. Linija će prometovati utorkom, četvrtkom i subotom. U Zagreb zrakoplov stiže u 19.55, a iz Zagreba polazi u 21.25. Inače, hrvatska metropola prva je europska destinacija ove kompanije, a kompanija najavljuje i letove u Pariz, Rim, Barcelonu i Frankfurt.

Osim dobre prilike za povoljno putovanje do Seoula, novoj liniji vesele se i u turističkim zajednicama Zagreba i Zagrebačke županije, budući da se nakon pet godina pauze vraća linija kojom putuju brojni turisti koji vole posjećivati Hrvatsku, a sada će im tjedno na raspolaganju biti više od tisuću sjedala, odnosno više od 20 tisuća u ovoj sezoni, a pokaže li se linija uspješnom bez sumnje bi mogla postati i cjelogodišnja.

– T’way Air je posvećen razvoju turističke industrije u Hrvatskoj, kao i promicanju dobrih odnosa između dviju zemalja putem veće razmjene ljudi i dobara – izjavio je sinoć Hong-Geun Jeong, izvršni direktor T’way Aira prigodom inauguracijskog leta u zagrebačkoj zračnoj luci.

Nicolas Duthilleul, glavni operativni direktor Međunarodne zračne luke Zagreb, izrazio je također svoje zadovoljstvo ponovnim povezivanjem Seoula i Zagreba.

– Sretni smo što su Seul i Zagreb, glavni gradovi dviju država ponovno povezani redovitim letovima nakon petogodišnje pauze. Svjesni smo da su Korejci zaljubljeni u Hrvatsku i potrudit ćemo se osigurati ugodno iskustvo putovanja u zračnoj luci svim našim gostima iz Koreje. Ova godina označava početak ponovne izravne povezanosti s Korejom, a mi ćemo i dalje raditi na dodatnom povezivanju, kako bismo u budućnosti uspostavili cjelogodišnjih liniju s još više frekvencija – istaknuo je.

Nastavak je ovo sjajnog niza za zračnu luku Zagreb koja bilježi rekordne brojke i što se tiče porasta broja putnika, ali i broja linija te frekvencija pa bi tako do kraja godine terminalom zračne luke dr. Franjo Tuđman moglo proći više od četiri milijuna putnika.

