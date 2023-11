Zatvara se važna prometnica u centru Zagreba, obilazno će čak 6 tramvajskih linija

Centar Zagreba sutra ujutro djelomično ostaje bez tramvaja, a dijelom Frankopanske neće moći niti automobili i ostala vozila. Razlog su radovi koji će se odvijati sutra, u subotu, 4.11. od 8 do 10 sati ujutro, a riječ je o armiranju i betoniranju tijekom radova na zgradi kod kućnog broja 3.

Frankopanska će stoga, izvijestili su iz gradske uprave, za sav promet biti zatvorena na dijelu od Ilice do Varšavske ulice. Vozači će obilazno moći iz smjera Ilice proći Kačićevom zatim Deželićevom do Trga Republike Hrvatske. Uz to, obilazno će morati i tramvaji. Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Sopot

Linija 11: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubec

Linija 12: Ljubljanica – Savska – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Šubićeva – Kvaternikov trg - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg – Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Vodnikova – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 14: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni Kolodvor – Draškovićeva – Mihaljevac

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma - Borongaj