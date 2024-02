Zagrepčanima prekipjelo: Želimo cjelovito rješenje, a ne da se gužve iz jedne ulice prebacuju u drugu

Prometne probleme Rudeša treba rješavati, ali ne preko naših leđa i nauštrb ulica na koje bi se oni mogli preslikati ako se dio Anine pretvori u jednosmjernu prometnicu. Poruka je to stanovnika Jezerske, ali i okolnih ulica u kvartu u sastavu četvrti Trešnjevka sjever, nakon što su u Večernjaku pročitali o planovima za promjene u susjedstvu.

Još u prosincu, naime, pisali smo o Aninoj ulici, čiji se stanovnici guše u prometnim problemima kojima pridonosi i preizgrađenost u kvartu, od nesnosne buke i kolona uzduž cijele ceste do neodržavanog asfalta i nedostatka nogostupa, a i o tome kako Vijeće četvrti u dogovoru s Mjesnim odborom Rudeš na njih kani odgovoriti usvajanjem idejnog rješenja što ga je izradio Sektor za ceste koji djeluje pri Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.

VIDEO Stanari Rudeša potpisuju peticiju 'Sigurne ulice za siguran Rudeš'

Sporna jednosmjerna dionica

Rješenje je, kako nam je krajem siječnja objasnio šef četvrti Roman Karaturović, predviđalo uređenje Anine ulice u tri dionice. Prva je od Ulice Dragutina Golika do Jezerske, s kolnikom za dvosmjerni promet širine otprilike šest metara te nogostupom s južne strane, a onaj sa sjeverne prilagodio bi se postojećem stanju. Druga podrazumijeva potez u Aninoj ulici od broja 24 do broja 68, s kolnikom za jednosmjerni promet u smjeru istoka te obostranim nogostupom. Treća dionica je od broja 68 do Rudeške ceste, s kolnikom za dvosmjerni promet te također obostranim nogostupom.

A druga, jednosmjerna etapa posebno je naljutila stanovnike Jezerske koji su kao odgovor na predviđeno rješenje pokrenuli inicijativu "Sigurne ulice za siguran Rudeš". Cilj im je bio da zaustave daljnju realizaciju plana izvanrednog održavanja kojim bi se, tvrde, dodatno narušila sigurnost prometa u Jezerskoj i čak 25 okolnih priključnih ulica od kojih je 15 slijepih. Posebno im smeta i to što su za planove saznali iz medija, odnosno što se pri izradi rješenja, kažu, ni u jednom trenutku nisu konzultirali tamošnji stanovnici.

– Nitko nam u posljednje tri godine nije došao prezentirati o čemu je riječ, u svim dokumentima i odlukama spominje se isključivo rekonstrukcija Anine ulice, a o bilo kakvim promjenama u Jezerskoj nema ni slova. U normalnim okolnostima prijedlog ovakvog sadržaja trebao je ići od Mjesnog odbora prema Vijeću četvrti, a mi smo se našli u obrnutoj situaciji – kazali su nam stanovnici Jezerske.

Organizirali su stoga i prikupljanje potpisa za sazivanje zbora građana, ali i za peticiju protiv planiranog rješenja za rekonstrukciju Anine, za koje tvrde i da je rađeno prema studiji iz 2013., a otad se broj stanovnika i automobila u kvartu itekako povećao. Gužva u prostoru Rudeške 71, gdje su se okupili susjedi ne samo iz Jezerske već i iz cijelog Rudeša, posvjedočila je o tome koliko je situacija uzbudila duhove u kvartu. A glavna je poruka stanovnika bila da nemaju ništa protiv toga da Anina ulica ide u rekonstrukciju, samo ne na način koji će na drugim prometnicama u naselju stvoriti još veći kolaps.

Tri ključne točke

– Treba naglasiti da svu gužvu koja se u Aninoj stvara u jutarnjim satima ne uzrokuju stanovnici Rudeša, nego vozači iz zapadnog dijela grada poput Španskog i Malešnice koji koriste naše ceste kao alternativne pravce kako bi izbjegli čepove na Zagrebačkoj ulici i aveniji. Mi bismo trebali podnijeti teret toga što se tri ključna problema prometnog kaosa u Rudešu godinama ne rješavaju, a to su produžetak Baštijanove, produžetak Jezerske na Zagrebačku aveniju, gdje već postoji priključak, te križanje Golikove i Anine. Ljudi iz kvarta različitih struka spremni su pomoći nadležnima u rješavanju tih problema, jedini nam je cilj da imamo novi, kvalitetniji, sigurniji i cjelovit odgovor za cijeli Rudeš – kazali su stanovnici.

14.11.2023., Zagreb - Reportaza o Aninoj ulici koja je puna prometnih problema, nema nogostup, nema dovoljno pjesackih prijelaza, opasno je hodati i prelaziti cestu, buka je, guzva pa do toga da ima asfalt koji je u katastrofalnom stanju, a postoji i inicijativa da se ona pretvori u jednosmjernu. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nedavno su sa svojim prijedlozima došli i na zasjedanje Vijeća četvrti koje je uvažilo njihove primjedbe te iniciralo sastanak sa stanovnicima na koji su pozvani i predstavnici Mjesnog odbora te stručnjaci iz Grada. A šef četvrti Karaturović potvrdio nam je kako je nakon susreta s članovima inicijative donesena odluka da se odustane od izvanrednog uređenja Anine ulice.

– Složili smo se kako to nije najbolje rješenje za Rudeš te ćemo tražiti novo projektiranje, a u cijeli proces želimo uključiti i ljude koji ondje žive. Na idućoj sjednici Vijeća četvrti, koja je zakazana za 20. ožujka, s predstavnicima inicijative kreirat ćemo zaključke s kojima ćemo ići prema nadležnim tijelima u Gradu. Svima nam je prioritet prometna sigurnost kako za pješake tako i za vozače – zaključio je Karaturović.