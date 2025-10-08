Zagrebom u petak vozi jesenska kritična masa: Biciklisti za čišći i mirniji grad

Sindikat biciklista u petak s početkom u 17 sati organizirat će jesensku kritičnu masu - masovnu vožnju biciklima, kojom želi pokazati kako postoje rješenja za prometne gužve, ljepše i čišće gradove - tijekom cijele godine. Izazovi dnevnih migracija stanovništva u gradovima sve su veći, poboljšanje mreže javnog gradskog prometa je nužno, ali i iziskuje puno vremena i novca što se nekim jedinicama lokalne samouprave i javnosti čini kao nepremostiv problem.

To nas nikako ne smije obeshrabriti: već sama prilagodba i širenje postojeće biciklističke infrastrukture je mali korak, ali i najbezbolniji način savladavanja dijela problema prometnih gužvi, buke i zagađenja. Problem je to koji posebno muči Grad Zagreb i okolicu, u kojem svakodnevni zastoji i gužve postaju pravilo, a ne iznimka. Jesenskom kritičnom masom Sindikat biciklista želi poručiti da je korištenje bicikala jednostavan, brz i priuštiv način za jačanje održive mobilnosti u gradovima, osobito u Zagrebu, a promjena navika u načinu kretanja gradom nužna. Okupljanje je od 16.45 ispred zgrade HNK na Trgu Republike Hrvatske.

Vožnja počinje u 17 i kretat će se rutom: Klaićeva, Jagićeva, Kršnjavoga, Vukotinovićeva, Marulićev trg, Žerjavićeva, Svačićev trg, Kumičićeva, Mihanovićeva, Haulikova, G. NInskog, Petrinjska, Hatzova, Kneza MIslava, Trg žrtava fašizma, Višeslavova, Držićeva, Grada Vukovara, Donje SVetice, Svetice, Maksimirska. Završit će u parku Maksimir gdje je predviđeno druženje. "Napominjemo da ova biciklistička vožnja nije sportska utrka. Vozi se polako, uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije", poručuju organozatori. Kritična masa, biciklistička povorka s ciljem promocije bicikla kao ekološkog i atraktivnog gradskog prijevoznog sredstva, održava se u organizaciji Sindikata biciklista od 2011. godine.