Zagrebački ZOO pripremio je poseban program za praznike, klinci će u ovome sigurno uživati

Klinci će za vrijeme nadolazećih zimskih praznika imati priliku zaviriti u kutak zagrebačkog Zoološkog vrta koji nije dostupan redovnim posjetiteljima jer u "divlje srce grada" stiže "ZOO avantura". Zajedničko je to ime za pet jednodnevnih programa namijenjenih osnovnoškolcima od 2. do 6. razreda koji će se održati od 19. do 23. veljače u terminu od 8 do 16 sati.

Svaki dan ima drugu temu pa dijete može izabrati onu koja ga najviše zanima. U ponedjeljak će učenici upoznavati faunu džungle pa je naglasak, dakle, na životinjama koje ondje obitavaju, a govorit će se i o načinima prilagodbe na specifične uvjete u vlažnim staništima. Polaznici će usto moći nahraniti jednu životinju koja je razvila vrlo zanimljiv način lova.

Utorak je posvećen fauni Hrvatske koja je po raznolikosti ptičjeg svijeta u samom vrhu Europe, a ne treba zanemariti ni bogatstvo bioraznolikosti vodozemaca i gmazova. Klinci će naučiti kako se orijentirati u prostoru te iskapati fosile kako bi otkrili tko je nekada živio na našim prostorima. U srijedu se vesela ekipa "ZOO avanture" programom seli u Afriku, koju karakteriziraju najrazličitiji klimatski uvjeti, šarolika vegetacija i najbogatija fauna. Na rasporedu je upoznavanje životinja travnjaka, močvara, planina, pustinja i kišnih šuma, a usto će se školarci okušati u stvaranju glazbe na afričkim bubnjevima

O brizi za stanovnike zoološkog vrta govorit će se u četvrtak. To će biti idealna prilika za razgovor s timariteljima, ali i za pregled prostora u kojemu se priprema hrana, pri čemu će đaci i sami zasukati rukave.

Petak je pak rezerviran za temu zaštite ugroženih vrsta, a polaznici će tada upoznati najposebnije stanovnike Zoološkog vrta i naučiti kako možemo štititi životinje u vlastitom dvorištu ili školi. Susrest će se i s veterinarom koji će im predstaviti svoj rad i ispričati zanimljivosti iz ambulante. Cijena upisa na program je 25 eura po danu, a u grupi može biti od 10 do 24 djece. Prijave su moguće na mrežnim stranicama zagrebačkog Zoološkog vrta.

