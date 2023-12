Zagrebački SDP o nesreći na Jakuševcu: 'Sigurnost radnika na Jakuševcu nema cijenu'

LJUTITI NA VLAST

Sindikat bijesan zbog Jakuševca: 'Radnicima je naređeno da odlažu smeće na mjesto odrona, to je nerazumno'

"Smatram to neodgovornim potezom, oni tvrde da je sve sigurno, ali to su tvrdili i za mjesto gdje se dogodila nesreća. Više ne poklanjam vjeru ljudima koji to govore. Kada dođe nalog od uprave, ljudi razmišljaju između rizika da ostanu bez posla i rizika za koji su očito ocijenili da je manji, da im se dogodi neka nesreća", kaže šef Novog sindikata.