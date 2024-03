Kafić u Zagrebu odlučio dijeliti kavu besplatno, vlasnik: 'Nije nam cilj obogatiti se, nego da nam se gosti vrate'

U vremenu inflacije, šrinkflacije i drugih poskupljenja, mnoge će itekako razveseliti vijest da će nešto biti jeftinije ili besplatno, pogotovo kada je riječ o kavi, napitku bez kojeg većina Zagrepčana ne može zamisliti početak dana. A iznenađenje za vjerne goste, ali i one koji će to tek postati pripremili su u caffe baru Unique one na Malešnici, u kojemu su odlučili organizirati posebnu akciju u povodu Međunarodnog dana žena. Tako će 8. ožujka, odnosno u petak, u jutarnjoj smjeni od 7 do 14 sati sve goste počastiti besplatnom kavom.

– Želimo vam svima puno poslovnih uspjeha i dragim susjedama sretan Dan žena – podijelili su vijest u kvartovskoj Facebook grupi, a ubrzo prikupili i stotine pozitivnih reakcija.

Kafić koji je na Malešnici, u Ulici Ante Topića Mimare 47, otvoren prije tek nešto više od godinu dana, na Googleu je ocijenjen s visokih 4,9 od pet mogućih zvjezdica, a gotovo svi odreda hvale kavu i ljubazno osoblje. Kontaktirali smo i vlasnika Ivana Belka, koji nam kaže kako prigodne posebne ponude u njegovu ugostiteljskom objektu nisu rijetkost.

– Svaki mjesec imamo nove akcije pa tako, primjerice, i ponude s pivom, a dvaput godišnje je "coffee day", kada nudimo besplatnu kavu. Imamo i kavu za jedan euro još od uvođenja nove valute – ističe Belko.

S obzirom na to da nema puno ugostiteljskih objekata koji su zadržali kavu za jedan euro, pitamo ga i kako se to isplati, posebice u situaciji u kojoj posvuda cijene rastu pa su ovakve ponude pomalo jedinstvene.

– Zato se kafić i zove Unique – govori u šali. Nije im cilj obogatiti se, objašnjava, nego žele da im se gosti vraćaju, a zbog toga je nužno, napominje, i da je kava vrhunska.

– Svojim primjerom pokazujemo da je to moguće, a da pritom cijena ostane prihvatljiva. Vjerujem da bi to mogli svi kad bi htjeli – zaključuje Ivan Belko.

