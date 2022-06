Zagrebačke ceste su u krizi: 'Da se dogodi još jedna Selska, ne bismo imali s čime raditi!

Kad bi Zagrebačke ceste bile banka krvi, ne bi bile na crti rezerve, pa ni ispod nje. Njihova zaliha svela bi se na dvije vrećice, i ništa više. Kako nam kažu djelatnici s terena, možda dvije ili tri tone zaliha hladnog asfalta za hitne situacije ostalo je u cijeloj Holdingovoj podružnici. A to je dovoljno, kako nam kažu djelatnici s terena, za možda dvije intervencije kakve su se dogodile prošli tjedan u Frankopanskoj ulici i ne mnogo više.

– Držite fige da nam se ne dogodi još jedna situacija kao lani u Selskoj, jer onda doslovce ne bismo imali s čime raditi. Nemamo više ništa – kaže nam jedan od radnika podružnice.

Rješenje za desetak dana?

Da Zagrebačke ceste nemaju dovoljno bitumena, osnovne "namirnice" bez koje se ne može proizvoditi asfalt, prije nekoliko je tjedana priznao i gradonačelnik Tomislav Tomašević, no on je tom prilikom rekao da su svi problemi otklonjeni te da teškoća više ne bi trebalo biti. No, radnici Zagrebačkih cesta kazali su nam jučer da situacija ne samo da nije bolja, već da je davno prešla kritične razmjere. Zalihama hladnog asfalta sada, govore, obavljaju hitne intervencije poput puknuća cijevi ili rupa na cesti, no ozbiljnije radove poput asfaltiranja ulica ne mogu obavljati jer nemaju dovoljno materijala.

A kako je do toga došlo? Glavni uzrok nestašice zastoj je u nabavi još od veljače. Tada je, naime, zbog globalnog poskupljenja naftna tvrtka Ina kao dobavljač povisila cijene pa je Zagrebačkim cestama ponudila bitumen za 3000 kuna po toni. No, to je aktualnom vodstvu bilo previše, pa su odlučili raskinuti suradnju. U međuvremenu su pokušali doći do drugog, jeftinijeg dobavljača, no cijene su u međuvremenu još više otišle u nebo. Prema riječima sindikalaca, uskoro bi se trebao potpisati okvirni sporazum s novim, zasad nepoznatim dobavljačem, ali po gotovo dvostrukoj cijeni od 5000 kuna po toni. Cijela priča, kažu nam radnici, zvuči vrlo slično onoj s nabavom plina u Gradskoj plinari Zagreb prošlog ljeta.

Foto: Robert Anić/PIXSELL 25.05.2022.,Zagreb, gradjani Brestja, ulice Petra Dobrovica, nezadovoljni su izvodjenjem radova u njihovom naselju. Naime radovi na kanalzacijskom sustavu zavrsen je prije vise od godine dana, no nikako da se naprave nogostupi i asfaltiraju kolnici. Photo: Robert Anic/PIXSELL

– Koliko znam, sporazum bi se trebao za desetak dana potpisati, a onda ne bi trebalo biti prepreka da počne isporuka. Istina, problem je bio u cijeni bitumena – govori jedan od sindikalaca. I izgleda da nije nestašica samo bitumena, jer ekipa s terena kaže da nedostaje i boje za oslikavanje pješačkih prijelaza i drugih znakova na cesti. A kao i u zagrebačkoj Čistoći te Zrinjevcu, o čemu smo već pisali, i u ovoj Holdingovoj podružnici uprava se suočava s masovnim otkazima i nezadovoljstvom zbog uvjeta rada.

– Desetak je ljudi otišlo u posljednja dva mjeseca, nezadovoljni su zbog malih plaća i nekorektnog ponašanja nadređenih koji i viču na nas. Tako da, sve i da ponovno dobijemo bitumen, pitanje je koga će biti da obavlja radove – kaže nam jedan od terenaca.

Nedostatak materijala, kao i trava do koljena te kontejneri s otpadom koji stoje po tjedan dana, najviše se odražavaju na stanovnike Zagreba koji su ljutiti jer službe koje plaćaju ne obavljaju svoj posao. Posjetili smo, primjerice, Ulicu Petra Dobrovića u Starom Brestju, jednu od 16 u tom sesvetskom naselju koje su neasfaltirane još od prošlog ljeta. Tada je, naime, ondje postavljana nova kanalizacija, no premda su svoj posao djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje završili u roku, dobar dio naselja i dalje je raskopan.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 25.05.2022.,Zagreb, gradjani Brestja, ulice Petra Dobrovica, nezadovoljni su izvodjenjem radova u njihovom naselju. Naime radovi na kanalzacijskom sustavu zavrsen je prije vise od godine dana, no nikako da se naprave nogostupi i asfaltiraju kolnici. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Trebali su na to računati

– Najkritičnije su ulice Dobrovićeva i Vladimira Varlaja. One su, zajedno s Ulicom Ive Horvata, trebale biti asfaltirane do kraja godine, no uspjeli su riješiti samo ovu posljednju. Sve ostalo i dalje stoji, a prema informacijama koje dobivamo, nema bitumena i govore nam da se strpimo – kaže Anđa Čujić, predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Staro Brestje. No stanovnici više nemaju strpljenja, kažu, jer se za dana bez kiše guše u prašini, a nakon oborina do gležnja gacaju u blatu, a zbog vožnje preko rupa i makadama oštećuju si vozila.

Zbog istog su razloga ljutiti i stanovnici Tuškanca. U toj se ulici još od studenoga u fazama radi na postavljanju nove kanalizacije, no posljednja dionica, ona između Slavujevca i Jurjevske, stoji već tjednima jer nitko nije došao asfaltirati cestu. Autobus zato mora voziti obilazno, a vozači onuda prometuju iako ne bi smjeli.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nije to u redu. Ako je problem u nestašici, trebali su na to računati prije i ne započinjati radove. Trebali su odmah osigurati potrebnu količinu. Ovako trpimo svi, i stanovnici i prolaznici – govori Ante Anić.

Holding i njegovu podružnicu Zagrebačke ceste pitali smo, naravno, postoje li problemi sa zalihama bitumena te ako da, kad se očekuje ponovna opskrba. A pitali smo ih i je li istina da je do nestašice došlo zbog kalkulacija s cijenama te da će se sad bitumen morati nabavljati po gotovo dvostruko višoj cijeni.

– U članku 3. osnovnog ugovora za cestograđevni bitumen definirano je da su ugovorene cijene nepromjenjive te je stoga Podružnica Zagrebačke ceste tražila od Ugovornog dobavljača da sukladno navedenom članku u novom dodatku ugovora samo produlji njegovo vremensko trajanje, a ostali uvjeti su trebali ostati isti. Ugovorni dobavljač je odbio takav dodatak ugovoru i zadnja cijena koju je ponudio bila je viša od one koja je određena osnovnim Ugovorom. Takav dodatak ugovoru ne bi bio u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Iz navedenih razloga, prije isteka prethodnog ugovora, još prošle godine objavljen je Javni natječaj za sklapanje novog Okvirnog sporazuma za cestograđevni bitumen. Po završetku postupka Javne nabave i završetka rokova žalbe i mirovanja, isti će biti objavljen u Elektronskom oglasniku javne nabave (EOJN) i službeno dostupan – odgovorili su nam od objave teksta u tiskanom izdanju u Zagrebačkom holdingu.