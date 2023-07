Zagreb i Zabok kreću u veliki projekt izgradnje solarnih elektrana, u metropolu stižu na 14 krovova

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da se instaliranjem solarnih elektrana povlače potezi koji su dobri za okoliš, lokalnu ekonomiju i financijske uštede. Zagreb će povećati kapacitete obnovljivih izvora, Gradska skupština je prihvatila akcijski plan kojim će se nekoliko puta povećati kapaciteti na javnim zgradama.

"Imamo različite projekte koji će preko različitih modela ići na 14 zgrada različite namjene. To su vrtići, osnovne škole, domovi za starije i nemoćne", najavio je zagrebački gradonačelnik.

Radi se o budućoj proizvodnji energije od čak 1,5 megavata, no to je samo kap u moru drugih investicija iz obnovljivih izvora energije na javnim zgradama u Zagrebu. REGEA je napravila analizu čak 600 javnih zgrada, to je ogroman potencijal za instaliranje solarnih elektrana i energetsku obnovu, napomenuo je Tomašević.

"Mogli smo više napraviti na obnovljivim izvorima energije, ali to se sada radikalno mijenja. Ciklus investicija koji pokrećemo u Zagrebu je bez presedana", poručio je Tomašević.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar najavio je investicijski ciklus u obnovljive izvore energije koji će se paralelno odvijati na području Zagreba i županije.

Vrijednost cijele investicije bit će oko 1,3 milijuna eura, a krovovi zagorskih škola i zdravstvenih ustanova su spremni za sunčane elektrane, rekao je Kolar. Akcijski plan energetske učinkovitosti i Program ublažavanja klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama su temelj na kojem ćemo graditi programe za buduće razdoblje, kaže Kolar.

Ravnatelj Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske Julije Domac istaknuo je da će se projekti raditi po inovativnom modelu kao Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Riječ je o najboljoj europskoj praksi koja štiti javni novac i jamči da će svaki naručitelj dobiti uslugu koju je platio.

"Moramo postati svjesni činjenice da za sve što trebamo nećemo imati dovoljno bespovratnog EU novca bez povezivanja i uključivanja privatnog sektora", upozorio je Domac.

Ravnatelj Opće bolnice Zabok Tihomir Vančina podsjetio je kako je njihova elektrana puštena u pogon 2019. godine. Dosad je proizvela 1700 MW struje, to je otprilike više od 200.000 eura i oko 13 posto ukupnih potreba bolnice za strujom, objasnio je Vančina.

