Zagorkin sajam na Dolcu “lajkaju” i turisti, slijedi Zelena srijeda na Kvatriću

Pozvano ih je, kažu, više, no poslijepodne se na Dolcu pojavilo tek nekoliko prodavača, a na koncu nije bilo ni gramofonskih ploča ni audiokaseta. No zato je odaziv kupaca bio izvrstan. Počelo je s nekoliko znatiželjnika, no već do 18.30 sati promet je bio takav da su prodavači mogli zadovoljno trljati ruke. Prvo izdanje Zagorkina sajma stripova, knjiga i nosača zvuka na najvećoj gradskoj tržnici tako je polučio uspjeh, a inicijatori projekta iz građanske platforme 1postozagrad jedva čekaju, ističu, da se priča dodatno “zakotrlja”.

Krležin opus za 450 kuna

Ideja je, podsjetimo, da se svaka tržnica u poslijepodnevnim satima pretvori u prepoznatljiv sajam poput onog koji se nedjeljom održava na Britancu, čime bi se trgovina i život na placu nastavili i nakon redovnog radnog vremena. Saša Šimpraga, voditelj platforme, inicijativu “Plac nakon placa” pokušava “progurati” još od 2011. godine, a u novoj je gradskoj vlasti konačno, kaže, našao nekoga kome se čini da je to dobra zamisao. Suradnja je ostvarena s Holdingovom podružnicom Tržnice Zagreb, a za prvu lokaciju odabran je Dolac, najfrekventnija gradska tržnica. Pozvani su prodavači koji obično trguju na Britancu, ali mnogi se nisu na vrijeme uspjeli pripremiti pa ih je stigla tek nekolicina. No, izbor je, kažu kupci, bio zanimljiv.

Tomislav Smolčić, kojeg u svijetu ljubitelja stripa znaju kao Tallyja, na svoj je štand donio izdanja Spider-Mana i X-Mena koja je sam izdavao za kioske i trgovine prije dvadesetak godina. Stripovi omiljenih Marvelovih junaka mogli su se pronaći po cijeni od 20 do 35 kuna, no bilo je i rijetkih izdanja koja stoje oko 150.

– Bilo bi lijepo da je više ovakvih sajmova i da se događaju češće, tako bi se popularizirali među ljudima – kaže Tally. Inicijativu pozdravljaju i ostali prodavači, koji su u četvrtak uglavnom nudili stare i rijetke knjige koje se ne mogu naći u knjižarama. Mogao se tako mogao upecati “Vlak u snijegu” Mate Lovraka u izdanju Biblioteke Vjeverica iz 1985. za 20 kuna, kao i sabrana djela Miroslava Krleže u nekoliko tomova za 450. Za prodaju je bio i cjelokupni opus Ivana Mažuranića u kompletu za 120 kuna, ali i izdanja Harryja Pottera na njemačkom jeziku, biografije, leksikoni, monografije, enciklopedije...

– Sviđa mi se taj koncept koji pokušavaju realizirati. Ovaj put je bilo malo skromnije, ali siguran sam da će biti i bolje. A čini se da se sviđa i turistima – zadovoljan je prodavač Gabrijel Martić. Zagorkin je sajam, naime, privukao i strance, a Brittany Green i njezin partner Boris za uspomenu su si odlučili kupiti “Petra Pana” na hrvatskom jeziku.

– Nama turistima koji volimo knjige ovo je sjajna stvar, neka toga bude još – kaže Amerikanka.

Na repertoaru svakog četvrtka

Prvim izdanjem sajma zadovoljni su i Šimpraga i vodstvo Tržnica Zagreb.

– Ovo je prvi put u 100 godina da se na Dolac donose novi sadržaji, a postoji potencijal da to postane najveći sajam knjiga na otvorenom u Hrvatskoj – napominje Šimpraga. Božena Cvitanović, voditeljica Tržnica, najavljuje da projekt ide dalje. Ne samo da će se Zagorkin sajam održavati svakog četvrtka umjesto jednom mjesečno, i to od 18 do 21 sat, nego je u planu i novi na Kvatriću. Zvat će se Zelena srijeda, a na njemu će se prodavati biljke.

– Zasad je to samo ideja, ali vjerujem da će se s tim krenuti uskoro – ističe Božena Cvitanović. Pita li se kupce, i taj će sajam biti rado posjećen.

– Ideja oživljavanja placeva na ovaj način izvrsna je i to nam je baš trebalo. Definitivno ćemo ići i na plac srijedom – kažu prijateljice Julijana Šprajc Rucker i Roberta Petlevski.•