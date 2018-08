Za sanaciju zagrebačkih mostova treba 257 milijuna kuna

Hidroizolacija, asfalt, rubnjaci i pješačke staze. Beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda, upornjačka prostorija. Pristupna stubišta, a i kompletan sustav odvodnje mosta – ovi će radovi na Jadranskom mostu stajati 20 milijuna kuna, procijenjeno je u Gradu. Doda li se tome obnova dotrajalih prijelaznih naprava, sjeverni i južni prilazni vijadukt te gredni most iznad Save, troškovi se penju na nešto više od 65 milijuna.

Najbolji Domovinski most

Rezultat je to analize šestogodišnjeg pregleda svih zagrebačkih mostova koji je radio IGH, a kojim je, kako kažu u Gradu, dijagnosticirano stanje svih prijelaza preko Save. Sudeći po podacima koje je prikazao pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić, upravo je Jadranski most u najlošijem stanju, a ostali ga prate u stopu. Most mladosti sljedeći je na popisu, a da bi bio poput mladića, kako mu i ime govori, u njega treba uložiti 61,2 milijuna kuna.

– U sljedećem razdoblju planira se sanacija zapadnog kraka južnog vijadukta ukupne dužine 580 metara. U sklopu investicijskog održavanja potrebno je provesti cjelovitu sanaciju, promjenu cjelokupne opreme mosta; pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave itd. Postavit će se nova hidroizolacija, asfalt, rubnjaci i pješačke staze. Obnovit će se korodirani beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Bit će sanirana pristupna stubišta na most. Promijenit će se sustav odvodnje i sanirati kanalizacija mosta do gradske kanalizacije – navodi pročelnik Bilić pa dodaje kako je prošle godine raspisan natječaj za izradu istražnih radova i projekta sanacije, a dokumentacija se trenutačno izrađuje i za prijelazne naprave koje će stajati dva milijuna kuna. Potrebne su one i Mostu slobode, čija će sanacija, kaže Dinko Bilić, ići u etapama.

– Ove godine planira se započeti sanacija nogostupa, vijenaca i ograda mosta – govori pročelnik Ureda za prostorno uređenje o radovima koji su trebali početi još ovog ljeta jer je, podsjetimo, natječaj za njih raspisan lani u prosincu i s njim je sve bilo u redu do trenutka kad je valjanost ponude izvođača radova prestala vrijediti zbog odugovlačenja procesa. Grad je od Spegre, koja je dobila posao, tražio da produlje rok valjanosti, a za to tvrtka ima vremena do 5. rujna. Stanje na starom Savskom mostu također nije bajno pa se u njega treba uložiti 20 milijuna kuna, dok je nekako u najboljem stanju Domovinski most na kojem će se za šest milijuna sanirati samo pukotine u betonima pilona te na asfaltu pješačkih staza.

Redoviti pregledi

Kad će se krenuti s radovima, pročelnik Dinko Bilić nije mogao reći, ali je naglasio kako se mostovi pregledavaju redovito pa čak je i podsjetio na radove koji su obavljeni posljednjih 11 godina. Da svi nedostaci budu uklonjeni, trebat će, kaže, 257 milijuna kuna, što je nekih 30 milijuna manje od iznosa koji će se dati za rekonstrukciju remetinečkog rotora.

