VIDEO Pogledajte akrobacije Rafalea: Vježbali nad Zagrebom, građani snimili njihov let

Na Sportsko rekreacijskom centru Jarun u Zagrebu u četvrtak, na Dan državnosti, od 8.30 do 18 sati bit će organizirana tradicionalna izložba naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi te proizvoda i usluga braniteljskih zadruga (MORH, MUP, MHB, HGSS, Hrvatska vatrogasna zajednica, Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatski crveni križ). Danas se održavaju posljednje probe, stoga je veći broj građana primijetio vojne avione u niskom letu iznad grada, dio ih je snimke podijelio na društvenim mrežama.

VIDEO

Od 17 sati planirane su i pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske i policije te prigodni letački program. Posjetiteljima će se dijeliti i grah.

MORH će zatvoriti dio ceste Aleje Matije Ljubeka između dva ulaza (od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol) za prometovanje svih vozila sutra od 9 do 21 sat i prekosutra od 6 do 24 sata. U tom razdoblju sva vozila s dozvolom ulaska na RSC Jarun moći će ulaziti na ulaz Hrvatski sokol. Izlaz je na Petrovaradinskoj i Hrgovićima.

Bit će zabranjeno parkiranje svim motornim vozilima između dva ulaza na RSC Jarun od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol od danas do 20 sati u petak.

Do četvrtka će se na području Jaruna kretati RIB brodica poštujući pravila pomorskog prometa te neće ometati ostale sudionike na vodenoj površini.

