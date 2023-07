VIDEO Provjerili smo kako napreduje rušenje u Paromlinskoj, u planu je da cijeli blok dobije novo ruho

Ranije smo izvještavali, kako gradska uprava nije zadovoljna tempom kojim privatni investitor uklanja derutnu građevinu, no izgleda kako se tempo ubrzao. Nestao je cijeli istočni blok građevine, a obilaskom gradilišta zatičemo nekoliko strojeva koji raščišćavaju zgradu koja zjapi napuštena više od deseteljeća i shodno tome propada. 2018. ju je kupio poduzetnik i vlasnik lanca ljekarni Josip Baričević koji nije medijski istupao otkako je aktivno počelo rušenje prije mjesec dana.

Prema ranije objavljenim najavama ideja je na atraktivnoj gradskoj lokaciji izgraditi poslovni kompleks s garažom, no iz Grada podsjećaju da će se investitor pritom morati držati svih gabarita propisanih Generalnim urbanističkim planom (GUP). Isto vremeno, uklanjanje rugla iza ugla, kako smo ga u tekstovima prozvali, iako u privatnom vlasništvu u užem je interesu gradske vlasti smještene iza ugla na Radićevom trgu.

Naime, jedna od najvećih najava za ovaj mandat jest revitalizacija kompleksa Paromlina koji bi trebao do 2026. postati najveći društveno-kulturni centar u Hrvatskoj, a po uzoru na slične u Barceloni. Projekt je to koji bi, u duhu trenda postindustrijske transformacije gradova diljem Europe poput Berlina, Rotterdama, Bilbaa, Malmöa, Barcelone i brojnih drugih, gradskom središtu i oronulim ruševinama koje su relikti nekih bivših identiteta, navika i tradicija, udahnuti novi život i otvoriti ih za javnu namjenu.

Primjer za to Azkuna Zentroa u španjolskom Bilbau . Kompleks je to sačinjen od tri zgrade u centru grada koje su tijekom 20. stoljeća služile industrijskoj namjeni. Industrija ih je napustila, a velikom kompleksu u centru prijetilo je propadanje, no onda je preuređen u centar suvremene umjetnosti i kulture. Na dvije etaže nalazi se podzemna garaža. Na razini pod zemljom je i najveće gradsko javno kino, ne privatni multipleks. Zatim, uz centar za posjetitelje, u zgradama se nalaze prostori za izložbe, konferencije, ali i probe bendova.

Svi ti prostori otvoreni su mladim umjetnicama i umjetnicama koji ondje mogu razvijati svoje talente ili pak organizirati izložbu, mini-koncert, sastanak i sve ono što vlastitim financijama ne bi mogli.

Nalaze se ondje i sportski kompleksi, wellness, teretana, ali i gradski bazeni. Uz to, na katu je i mediateka, odnosno multimedijska knjižnica i učionica. Podsjetimo, jedan od planova u Zagrebu jest i središnju gradsku knjižnicu također locirati u Paromlinu.

No, vratimo se realnosti u kojoj je prije svega potrebno raščistiti ruševine. Osim Zabe, zato su do kraja ove godine na redu i još tri zgrade u Paromlinskoj. Na kućnim brojevima 15, 17 i 21 o trošku proračuna, rušit će se dotrajale građevine.

