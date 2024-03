VIDEO/FOTO Svjetski hit-sport možete trenirati i na Sljemenu: Straha nema, ali zato ima dobre zabave

Petnaestak minuta do Gračana, zatim još dvadesetak proteklog vikenda polupraznom žičarom i eto nas na Sljemenu, koje je ugostilo najbolje snowboardere i snowboarderice iz Hrvatske i Slovenije na najvećem dosad održanom natjecanju na Zagrebačkoj gori. Doduše, unatoč nadmorskoj visini od oko 1000 metara, početak ožujka i kilava zima Sljemenu su donijeli više blata nego snijega, ali prateći zvuk dobre glazbe, kao s kakvog ljetnog partyja, ubrzo smo pronašli komadić snježne idile na kojemu su se na oduševljenje svih okupljenih odvijale prave vratolomije.

U sportu više od pola života

Ovaj u Hrvatskoj rijedak i pomalo neistražen sport na Sljeme su prije tri sezone doveli Nikolina Mišeta i njezin tim, koji je s neprofitnom udrugom dobio dozvolu od Grada i gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima te su svojim rukama i uz pomoć zaljubljenika u ovaj, donekle, ekstreman sport izgradili tzv. "snowpark", odnosno snježni park s kućicom, šankom, ali i najbitnije – stazom s brojnim preprekama, cijevima i rampama.

– Na europskim skijalištima primijetila sam slične parkove. Osjetili smo da postoji interes i kod nas pa smo zasukali rukave, okupili ljude koji su od početka svaki dan ovdje, pripremaju staze i brinu se za park. Prošle godine organizirali smo snowboard Kup Hrvatske, a ove godine otišli smo korak dalje i izuzetno sam sretna što su s nama na natjecanju bili rideri koji voze europske i svjetske kupove – ističe Nikolina, koja je uz to što je voditeljica parka ujedno i demonstratorica te trenerica ovog zanimljivog sporta.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Natjecateljice i natjecatelji lovili su zalet zelenim spustom da bi se zatim otisnuli na "lansirnu rampu" i ubrzo poletjeli. Sljemenska publika oduševljeno je ispratila svaki salto, okrete za 360 unatrag i unaprijed, "slideanje", odnosno klizanje po šipkama i sve ono što smo do sada većinom gledali na televiziji. Najmlađi natjecatelji još su u osnovnoj školi, a pobjedu u kategoriji za mlade odnio je 14-godišnji Slovenac Niko Lemark, koji je u ovom sportu dvije trećine svog života, odnosno od četvrte godine.

– Kad sam bio mali, vidio sam boardere na televiziji i rekao sam želim to. Roditelji su mi kupili dasku i tako je sve počelo – prisjeća se Niko te kaže kako, iako isprva u strahu, roditelji ga podržavaju jer vide da uživa. Slično govori i 19-godišnji Ožbe Kuhar, pobjednik u muškoj kategoriji sljemenskog natjecanja, koji je boarder deset godina.

– Kad se spuštam niz stazu, jedina stvar u glavi mi je fokus što ću napraviti i kako će to izgledati. Opasan je to sport, dogodi se i poneka ozljeda i pad, ali srećom ništa ozbiljno – zaključuje. Strahove roditelja opovrgava i trenerica Nikolina, koja poziva sve zainteresirane da isprobaju ovu disciplinu, koju se može trenirati i izvan zimske sezone i bez snijega, kojeg je sve manje.

– Biciklisti ovdje oko nas na Sljemenu lete po 90 na sat, što mislim da je puno opasnije nego ako s pet na sat padneš u snijeg – napominje. Oni koji se ne osjećaju sigurno na dasci mogu se okušati i u jednom novitetu koji je ove zime premijerno stigao u Hrvatsku. Riječ je o novoj disciplini "free ski", u prijevodu slobodno skijanje. Iskorak je to iz dosad poznatih disciplina skijanja pa tako atraktivne vratolomije možemo gledati i na skijama. Za većinu laika, uostalom poput autora ovih redaka, voditeljica snowparka objasnila nam je koje su discipline u ovom sportu.

Osjetili smo da postoji interes za snowpark pa smo zasukali rukave, okupili ljude koji su svaki dan ovdje, pripremaju i brinu se za staze, govori voditeljica Nikolina Mišeta

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Najljepša je atmosfera

– Postoje četiri kategorije, boarder cross, slope style, big air i half pipe. U boarder crossu pobjeđuje najbrži. Halfpipe je snježni žlijeb, u kojem natjecatelji po cijevima voze board i rade trikove. Osim toga imamo slope style, u kojem natjecatelji moraju raditi trikove na dva tvrda i jednom letećem elementu, što je i gledateljima najatraktivnije. Big air je disciplina u kojoj su samo skokovi i vratolomije – objašnjava. S druge strane, ženska pobjednica na sljemenskom natjecanju Tinkara Tanja Valcl otkriva tajnu dobre izvedbe i kaže da joj proljetno Sljeme i visoke temperature ne smetaju.

– Meni je i bolje kad je staza takva otopljena i mekana. Trebaš si samo vizualizirati u glavi što želiš izvesti, samo krenem odozgo i što bude, bude. Moraš samo probati da bi shvatio zašto mi to volimo – naglašava. Ipak, nismo se odvažili na salto ili sličnu vratolomiju jer valjalo je napisati ovaj tekst poslije, no zato dobru glazbu i zabavu koja prati ovakva natjecanja nije bilo lako odbiti. Kao najljepši dio priče naši sugovornici ističu to što sport nije komercijaliziran, već se zaista u njemu može uživati, družiti i zabavljati se bez obzira na rezultat.

