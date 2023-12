Veliki radovi na istoku Zagreba: Od sutra počinju izmjene u prometu, obilazno će i ZET

Zbog potrebe izvođenja radova na postavljanju završnog sloja asfalta, Čučerska cesta na dijelu od Sunekove ulice do ulice Goliš, od ponedjeljka 18. prosinca od 05:00 sati do četvrtka 21. prosinca do 04:00 sata, bit će zatvorena za promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Čučerska - Sunekova – Dankovečka – Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska – Šenoina – Vugrovečka – Glavna – Kuntići – Prigorska - Čučerska i obratno.

Radovi uvjetuju i brojne izmjene u javnom prijevozu, odnosno linijama koje onuda prolaze izmjene u prometovanju autobusnih linija 209 (Dubrava - Čučerje) i 239 (Čučerje - Dankovec - Markuševečka Trnava). Izmjene u javnom prijevozu počinju već od sutra.



Subota, 16. prosinca:

Autobusna linija 209 će linija do 8 sati, kao i iza 15 sati, prometovati prema redovnom voznom redu. Zadnji jutarnji polazak iz Dubrave bit će u 7.15 sati, a iz Čučerja u 7.45 sati. U razdoblju od 8 do 15 sati linija će ostvariti polaske iz Dubrave samo u 11.55 i 12.15 sati, dok će polasci iz Čučerja biti u 12.25 i 12.45 sati.

Poslije 15 sati linija će prometovati prema redovnom voznom redu, a prvi polazak iz Dubrave će biti u 15.10 sati te iz Čučerja u 15.40 sati.

Nedjelja, 17. prosinca:

Linija 209 prometovat će po redovnom voznom redu.

Ponedjeljak, 18. prosinca:

Autobusna linija 209 će do 8 sati prometovati po svom redovnom voznom redu. Zadnji polazak iz Dubrave biti će u 7.25 sati, a iz Čučerja u 7.55 sati. Iza navedenog vremena autobusna linija će iz Dubrave po redovnom voznom redu prometovati skraćenom trasom do Slanovečke ceste. Polasci od Slanovečke ceste prema Dubravi bit će 10 minuta ranije od planiranog voznog vremena iz Čučerja.

Autobusna linija 239 će ostvariti polaske u 7.20 i 8.15 iz Čučerja, a iz Markuševečke Trnave u 7.32 sati. Iza navedenog vremena, polazaka za taj dan neće biti.

Utorak, 19. prosinca:

Autobusna linija 209 će do 8 sati prometovati po svom redovnom voznom redu. Zadnji polazak iz Dubrave biti će u 7.25 sati, a iz Čučerja u 7.55 sati. Iza navedenog vremena, polazaka za taj dan neće biti.

Autobusna linija 239 će ostvariti polaske u 7.20 i 8.15 iz Čučerja, a iz Markuševečke Trnave u 7.32 sati. Iza navedenog vremena, polazaka za taj dan neće biti.

Srijeda, 20. prosinca:

Autobusna linija 209 će do 8 sati autobusna linija prometovati po svom redovnom voznom redu. Zadnji polazak iz Dubrave bit će u 7.25 sati, a iz Čučerja u 7.55 sati. Iza navedenog vremena, polazaka za taj dan neće biti. Autobusna linija 239 će prometovati po redovnom voznom redu.